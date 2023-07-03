«Росгосстрах» в Волгограде — лидер на региональном рынке добровольного медицинского страхования





Филиал «Росгосстраха» в Волгоградской области нарастил долю в сегменте добровольного медицинского страхования на региональном рынке: по итогам первого квартала этого года она составила 90,4%.

Как рассказал директор Волгоградского филиала «Росгосстраха» Юрий Овчаров, только в первом квартале этого года компания заключила в регионе 30 коллективных договоров добровольного медицинского страхования с предприятиями, застраховав здоровье более 39 тысяч человек на сумму около 65 млрд рублей.

-«Росгосстрах» в Волгоградской области много лет работает на рынке добровольного медицинского страхования, обеспечивая защиту здоровья сотрудников как ключевых региональных предприятий, так и компаний, представляющих в нашем регионе средний и малый бизнес, — говорит Юрий Овчаров. — Опыт специалистов нашего филиала, являющегося безоговорочным лидером регионального рынка ДМС, позволяет поддержать тех, кто понимает важность инвестиций в здоровье персонала. Мы уверены, что добровольное медицинское страхование — важная часть социального пакета, которая характеризует ответственность работодателя перед своими сотрудниками, и стараемся помочь нашим корпоративным клиентам сохранять этот пакет даже в непростой экономической ситуации. В страховое покрытие полисов «Росгосстраха» входит амбулаторно-поликлиническое обслуживание в ведущих медицинских учреждениях региона; госпитализация, причем не только в местные, но и в лучшие общероссийские лечебные учреждения. Также входит стоматологическое, реабилитационно-восстановительное и санаторное лечение; лекарственное обеспечение. Действует расширенная программа, включающая в том числе и телемедицинские консультации. Наша компания способна предложить корпоративным страхователям индивидуальные программы медицинских услуг, которые в полной мере учитывают их финансовые возможности. Именно поэтому в числе наших клиентов по ДМС сегодня и небольшие компании, и гиганты индустрии»





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