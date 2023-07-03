Экономика

«Росгосстрах» в Волгограде — лидер на региональном рынке добровольного медицинского страхования

Экономика 03.07.2023 09:31
0
03.07.2023 09:31


Филиал «Росгосстраха» в Волгоградской области нарастил долю в сегменте добровольного медицинского страхования на региональном рынке: по итогам первого квартала этого года она составила 90,4%.
Как рассказал директор Волгоградского филиала «Росгосстраха» Юрий Овчаров, только в первом квартале этого года компания заключила в регионе 30 коллективных договоров добровольного медицинского страхования с предприятиями, застраховав здоровье более 39 тысяч человек на сумму около 65 млрд рублей.
-«Росгосстрах» в Волгоградской области много лет работает на рынке добровольного медицинского страхования, обеспечивая защиту здоровья сотрудников как ключевых региональных предприятий, так и компаний, представляющих в нашем регионе средний и малый бизнес, — говорит Юрий Овчаров. — Опыт специалистов нашего филиала, являющегося безоговорочным лидером регионального рынка ДМС, позволяет поддержать тех, кто понимает важность инвестиций в здоровье персонала. Мы уверены, что добровольное медицинское страхование — важная часть социального пакета, которая характеризует ответственность работодателя перед своими сотрудниками, и стараемся помочь нашим корпоративным клиентам сохранять этот пакет даже в непростой экономической ситуации. В страховое покрытие полисов «Росгосстраха» входит амбулаторно-поликлиническое обслуживание в ведущих медицинских учреждениях региона; госпитализация, причем не только в местные, но и в лучшие общероссийские лечебные учреждения. Также входит стоматологическое, реабилитационно-восстановительное и санаторное лечение; лекарственное обеспечение. Действует расширенная программа, включающая в том числе и телемедицинские консультации. Наша компания способна предложить корпоративным страхователям индивидуальные программы медицинских услуг, которые в полной мере учитывают их финансовые возможности. Именно поэтому в числе наших клиентов по ДМС сегодня и небольшие компании, и гиганты индустрии»

Реклама. ПАО СК «Росгосстрах»
erid:4CQwVszH9pUiKYVJTSW

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.07.2023 10:42
Экономика 03.07.2023 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2023 21:21
Экономика 30.06.2023 21:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.06.2023 17:56
Экономика 30.06.2023 17:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2023 17:10
Экономика 30.06.2023 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2023 13:44
Экономика 30.06.2023 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2023 13:30
Экономика 30.06.2023 13:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2023 12:50
Экономика 30.06.2023 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2023 08:39
Экономика 30.06.2023 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2023 10:54
Экономика 29.06.2023 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2023 20:30
Экономика 28.06.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.06.2023 16:16
Экономика 28.06.2023 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2023 16:06
Экономика 28.06.2023 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2023 10:49
Экономика 28.06.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.06.2023 19:17
Экономика 27.06.2023 19:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.06.2023 18:51
Экономика 27.06.2023 18:51
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:58
Опрокинулась от удара. В Волгоградской области в ДТП с фурой погиб водитель, женщина в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Пошла жара: Андрей Бочаров объявил об особом противопожарном режиме в регионеСмотреть фотографии
11:14
Замешанного в деле о взятке судье волгоградского адвоката Рыбакова отправили в колониюСмотреть фотографии
10:56
Спрятал труп в подъезде. В Волгограде пенсионер зарезал случайного прохожего за желание праздникаСмотреть фотографии
10:42
Волгоградский металлургический завод запустил новый сайтСмотреть фотографии
10:39
Волгоградская бегунья Юлия Попова обогнала в Екатеринбурге соперниц из Башкирии и ЧелябинскаСмотреть фотографии
10:25
Минтруд РФ: подготовлен проект о переносе выходных дней в 2024 годуСмотреть фотографии
09:56
В Волгоградской области опрокинулся вездеход, есть пострадавшийСмотреть фотографии
09:31
«Росгосстрах» в Волгограде — лидер на региональном рынке добровольного медицинского страхованияСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области ищут пропавшего месяц назад жителя ПодмосковьяСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцам рассказали о самом жарком дне новой неделиСмотреть фотографии
07:51
«Вывезти на озеро и убить»: угрожавший полиции криминальный авторитет похитил в Волгограде «решалу»Смотреть фотографии
22:45
В аэропорту Волгограда искали бомбу после письма с угрозамиСмотреть фотографии
21:04
В Волгоград на следующей неделе придет 35-градусная жараСмотреть фотографии
20:20
Хвойные леса в Волгоградской области обработали химикатамиСмотреть фотографии
18:13
Льготы при поступлении в вуз и стандарты соцподдержки: какие законы вступают в силу в июлеСмотреть фотографии
16:48
«Симптомы появятся уже в запущенных случаях»: онколог рассказал, как не пропустить рак легкихСмотреть фотографии
16:16
«Будто шел на таран»: момент ДТП минивэна с легковушкой в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографии
14:42
Стали известны подробности отравления семьи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:49
Селянина в Волгоградской области осудили за шопинг с фальшивой купюройСмотреть фотографии
12:41
Массовый отлов собак в Волгоградской области доверят НКОСмотреть фотографии
12:11
Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Процесс пошел: «Яндекс Карты» обозначили платные парковки в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом годовалый малыш выпал с москитной сеткой из окнаСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области озвучили состояние пострадавших в аварии детейСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде неуступчивый водитель покалечил девушку за рулем иномаркиСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом трое детей пострадали в ДТП с мотоцикломСмотреть фотографии
08:40
Гидрометцентр предупредил о четырех опасностях погоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:02
Под Волгоградом хранителя пороха осудили к 6 годам колонииСмотреть фотографии
07:18
Стелла Вартанян: «Мы хотим вернуть «Динамо» на вершину российского гандбола»Смотреть фотографии
 