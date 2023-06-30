



Сегодня россияне в среднем планируют потратить на покупку автомобиля 914 тыс. рублей. Такие данные получила компания СберСтрахование, опросив жителей 37 городов страны с населением более 500 тыс. человек. Эта сумма на 50% больше, чем двумя годами ранее: в 2021 году опрошенные были готовы отдать 605 тыс. рублей.

13% респондентов рассказали, что собираются купить машину в ближайшие полгода. 78% из них планируют приобретать подержанное авто, 12% — новое, а ещё 10% пока не определились.

В лидерах потребительских предпочтений участников опроса — японские бренды (Toyota, Lexus, Honda и другие), которые хотят приобрести 28% опрошенных. Чуть уступили Японии европейские марки (Audi, BMW, Mercedes-Benz), которые заинтересовали 27% россиян. Замкнули топ-3 отечественные бренды (Lada, УАЗ), получив 21% голосов. Сильно отстают от них американские (10%), корейские (10%) и китайские (5%) бренды.

Любопытно, что больше всего за авто готовы заплатить жители Ярославля (1,11 млн рублей), Тольятти (1,09 млн) и Воронежа (1,08 млн), а наибольшую бережливость проявили в Томске (0,64 млн рублей), Астрахани (0,68 млн) и Хабаровске (0,7 млн). При этом каждый пятый россиянин (19%) из тех, кто собирается купить машину, планирует брать под это автокредит.

По данным Сбера, средняя сумма кредита на приобретение иностранного авто за последние два года увеличилась на 240 тыс. рублей, российского — более чем на 100 тыс. и сейчас составляет 875 тыс. рублей. При этом срок использования авто растет — за три года он увеличился с 4,5 лет до 6 лет.

Кроме того, многие покупатели используют для приобретения машины нецелевой (потребительский) кредит. Покупка автомобиля стабильно входит в топ-3 целей потребительского кредитования в банке.

- Опрос показал также, что у 43% жителей городов с населением 500 тыс. человек и больше есть один автомобиль, а ещё 14% имеют в собственности две и более машины. Автотранспортные происшествия встречаются часто, и самое распространенное из них (84%) — ДТП. Однако, несмотря на это, только 13% автовладельцев имеют полис каско, который защищает от всех перечисленных выше неприятностей, - комментируют Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.



