Восемь молодых специалистов из различных подразделений Гремячинского ГОКа приняли участие в научно-технической конференции-2023. Конкурсанты представили на суд жюри семь работ, в которых они исследовали производственные процессы рудника и централизованного отдела технического контроля – испытательного центра.

В этом году в сфере внимания молодежи были вопросы обеспечения безопасности труда, инноваций в сфере горного дела, импортозамещения. Работы молодых специалистов изучил экспертный совет из профильных руководителей предприятия под председательством исполнительного директора ЕвроХим-ВолгаКалия Евгения Сахарова.

По итогам защиты проектов компетентным жюри было решено присудить первое место молодому специалисту - ведущему инженеру по горным работам Сергею Морунашу с проектом «Альтернативные варианты работы в запылённых условиях Рудника ВГК». Второе место занял инженер-лаборант Владислав Пастухов, представивший проект «Исследование алифатического амина торговой марки «Зиракс», третье место у инженера по автоматизированным системам управления технологическими процессами Глеба Коляды с проектом «Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования».

Отмечено, что в этом году участники разработали очень перспективные и интересные проекты, поэтому особым решением жюри отметило заслуги наставников, под руководством которых ребята занимались исследованиями, - Сергея Миллера Сергея, Юрия Васильева, Дмитрия Карасёва.

– В этом конкурсе наши молодые коллеги получили первый опыт самостоятельной исследовательской работы и важнейшие навыки профессионального практического творчества. Их успехи, которыми мы все гордимся, доказывают, что на предприятии выстроена действительно продуктивная образовательная система, и нет никаких сомнений, что впереди у этих ребят и у нашего предприятия в целом отличные перспективы и новые рубежи развития, - отметил высокий уровень подготовки молодых специалистов член жюри - заместитель главного инженера по горным работам Игорь Фоменко.