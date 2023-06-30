Экономика

В Котельниково стартовала 13-я научно-техническая конференция молодых специалистов

Экономика 30.06.2023 12:50
0
30.06.2023 12:50


Восемь молодых специалистов из различных подразделений Гремячинского ГОКа приняли участие в научно-технической конференции-2023. Конкурсанты представили на суд жюри семь работ, в которых они исследовали производственные процессы рудника и централизованного отдела технического контроля – испытательного центра.

В этом году в сфере внимания молодежи были вопросы обеспечения безопасности труда, инноваций в сфере горного дела, импортозамещения. Работы молодых специалистов изучил экспертный совет из профильных руководителей предприятия под председательством исполнительного директора ЕвроХим-ВолгаКалия Евгения Сахарова.

По итогам защиты проектов компетентным жюри было решено присудить первое место молодому специалисту - ведущему инженеру по горным работам Сергею Морунашу  с проектом «Альтернативные варианты работы в запылённых условиях Рудника ВГК». Второе место занял инженер-лаборант Владислав Пастухов, представивший проект «Исследование алифатического амина торговой марки «Зиракс», третье место у инженера по автоматизированным системам управления технологическими процессами Глеба Коляды с проектом «Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования».

Отмечено, что в этом году участники разработали очень перспективные и интересные проекты, поэтому особым решением жюри отметило заслуги наставников, под руководством которых ребята занимались исследованиями, - Сергея Миллера Сергея, Юрия Васильева, Дмитрия Карасёва.

– В этом конкурсе наши молодые коллеги получили первый опыт самостоятельной исследовательской работы и важнейшие навыки профессионального практического творчества. Их успехи, которыми мы все гордимся, доказывают, что на предприятии выстроена действительно продуктивная образовательная система, и нет никаких сомнений, что впереди у этих ребят и у нашего предприятия в целом отличные перспективы и новые рубежи развития, - отметил высокий уровень подготовки молодых специалистов член жюри -  заместитель главного инженера по горным работам Игорь Фоменко. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
30.06.2023 08:39
Экономика 30.06.2023 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2023 10:54
Экономика 29.06.2023 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2023 20:30
Экономика 28.06.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.06.2023 16:16
Экономика 28.06.2023 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2023 16:06
Экономика 28.06.2023 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2023 10:49
Экономика 28.06.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.06.2023 19:17
Экономика 27.06.2023 19:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.06.2023 18:51
Экономика 27.06.2023 18:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.06.2023 14:02
Экономика 27.06.2023 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.06.2023 10:14
Экономика 27.06.2023 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2023 14:53
Экономика 26.06.2023 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2023 10:28
Экономика 26.06.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.06.2023 14:32
Экономика 24.06.2023 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2023 09:17
Экономика 24.06.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.06.2023 14:31
Экономика 23.06.2023 14:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:22
Дагестанец устроил себе в Волгограде беспечную жизнь на фальшивые деньгиСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом 32-летний волжанин уничтожил соперника и его машинуСмотреть фотографии
12:16
Депутаты Волгоградской облдумы разрешат себе покупать отечественные «Москвичи»Смотреть фотографии
12:02
В Волгограде общественный транспорт на Первой продольной усилят рейсами автобуса №0Смотреть фотографии
11:11
В Волгограде ребенку находящегося на СВО бойца помогли купить жизненно важное лекарствоСмотреть фотографии
10:56
ФСБ напомнила волгоградцам о строгости закона за разглашение гостайныСмотреть фотографии
10:25
Труп 17-летнего юноши после выпускного бала нашли под окнами дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Волгоградский «Ротор» завершил сборы в Крымске победой и поражениемСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде УФСБ разоблачило собирающего секретную информацию полицейскогоСмотреть фотографии
09:31
Планируйте будущее детей с заботой о здоровье: «СОГАЗ-Мед» приглашает оформить полис ОМС для новорожденныхСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде жители частного сектора забили канализацию трупами котятСмотреть фотографии
08:39
В Волгоградской области снизилась доля молодежи на рынке трудаСмотреть фотографии
08:08
Куры и картофель подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
Получил ранение под Донецком. В Волгоградской области простились с погибшим на Украине контрактникомСмотреть фотографии
20:14
Опубликован график отключения горячей воды в семи районах Волгограда в июлеСмотреть фотографии
19:54
Застрелил и разделал. В Волгоградской области ночью задержали матерого браконьераСмотреть фотографии
19:26
«В группе риска – абсолютно каждый»: в Волгоградской области с начала купального сезона утонули семь человекСмотреть фотографии
19:25
В Волгоградской области легковушка влетела в экскаватор, водитель погиб: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:20
В Волгограде предложили увеличить штрафы за стоянку и мусор возле водоемовСмотреть фотографии
19:05
В Астраханской области загорелось 3000 квадратных метров мусораСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде уволен глава Облстройнадзора Владимир МитрохинСмотреть фотографии
17:20
В Волгоградской области из-за ралли «Шелковый путь» перекроют дороги для машин, людей и животныхСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде на перекрестке спонтанно загорелся КАМАЗ: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
«Стояли на первой линии»: на Украине погиб 27-летний мобилизованный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Выехавший на встречку под Волгоградом перед смертельным ДТП сжег дом и угнал машинуСмотреть фотографии
15:22
Как в Волгограде реконструируют Сурский сквер и Горсад — репортаж «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Росгвардейцам – участникам СВО вручили ведомственные и госнаграды в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде владелец пекарни оставил сотрудницу без крошки хлебаСмотреть фотографии
13:13
Испугавшаяся грузовика и задавившая женщину-пешехода водитель идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
В Волгограде экстренно сел самолет «Аэрофлота» с больным пассажиром на бортуСмотреть фотографии
 