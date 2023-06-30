Экономика

«Открытие Авто»: за май на покупку новых автомобилей в России было потрачено 203 млрд рублей

Экономика 30.06.2023 13:44
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30.06.2023 13:44


«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам мая 2023 года. Согласно результатам исследования, в последний месяц весны жители РФ потратили на покупку новых машин 202,8 млрд рублей. Это чуть больше (+0,3%), чем в апреле (202,2 млрд рублей), и в 2,9 раза превосходит результат мая 2022 года (69,3 млрд рублей). Всего же за май было реализовано 72,2 тыс. новых легковых автомобилей – на 4,6% меньше, чем в апреле (75,6 тыс. шт.), но в 2,6 раза больше, чем в мае 2022-го (27,5 тыс. шт.).
На покупку премиальных машин в мае россияне потратили шестую часть всех денег
Так, в мае было продано 2,9 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые бренды) на сумму 33,9 млрд рублей. Это составляет 16,7% от всей суммы, причем данный показатель оказывается чуть больше, чем в мае 2022 года (16,4%). В свою очередь, доля машин массового сегмента немного снизилась – с 83,6% до 83,3%. Объем их реализации в мае составил 69,2 тыс. единиц, а потраченные средства – 168,9 млрд рублей.
Половина финансовой емкости рынка принадлежит китайским маркам
Больше всего денег от продаж новых автомобилей собирают китайские производители. В последний месяц весны было продано 33,1 тыс. новых автомобилей из КНР на сумму 101,1 млрд рублей. Таким образом, на долю «китайцев» пришлось 49,9% от общей суммы, т.е. ее половина. Между тем, год назад (в мае 2022-го) они занимали лишь пятую часть в структуре финансовой емкости рынка (13,8 млрд рублей или 19,9%).
По объему потраченных денег другие участники рынка уступают китайским брендам как минимум втрое. К примеру, европейских машин в мае было продано на 31,6 млрд рублей, российских – на 23,7 млрд рублей, корейских – на 20,5 млрд рублей, японских – на 20,1 млрд рублей, американских – на 5,7 млрд рублей.
В то же время по объемам реализации тоже лидируют «китайцы», за которыми следуют отечественные марки (24,1 тыс. шт.). Остальные участники рынка имеют существенно меньшие продажи: «корейцы» – 5,9 тыс. шт.; «японцы» – 4,4 тыс. шт.; «европейцы» – 3,8 тыс. шт.; «американцы» – 0,9 тыс. шт.
Лидерству сегмента SUV на рынке ничто не угрожает
На кроссоверы и внедорожники пришлось почти 80% финансовой емкости. В мае было продано 48,2 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, а потрачено на них – 160,4 млрд рублей. В результате доля кроссоверов и внедорожников составила 66,8% в объеме реализации и 79,1% в финансовой емкости. При этом в мае прошлого года эти показатели составляли 52,9% и 65,6% соответственно.
Как итог, остальные сегменты суммарно занимают пятую часть (20,9%) в структуре финансовой емкости рынка. Если автомобилям В-класса здесь принадлежит 7,9% (15,9 млрд рублей), то доля каждого из оставшихся сегментов не дотягивает до 3%.
Отдельно стоит отметить, что в мае затраты на покупку новых машин выросли практически по всем сегментам. Сильнее других тут прибавили пикапы (в 5,7 раза к маю 2022-го), а падение затрат наблюдается только по сегменту LAV (-84%).
В мае было реализовано новых автомобилей немного меньше, чем в апреле, но несмотря на это, в годовом сравнении рынок вырос в 2,6 раза. Дело в том, что в мае 2022 года российский авторынок оказался на «дне», показав рекордно низкий результат за последние 16 лет. Поэтому сейчас отчетливо проявился эффект низкой базы. То же самое происходит и с финансовой емкостью рынка: больше машин продано – больше денег на них потрачено. А с учетом роста цен динамика затрат выглядит еще более впечатляющей – почти в 3 раза, – объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.
Практически половина российского авторынка принадлежит китайским компаниям. По крайней мере, итоги мая в денежном выражении это наглядно подтверждают. Помимо того, что этому способствовал фактический уход ведущих мировых автопроизводителей из России, нельзя не отметить и ярко выраженную ставку «китайцев» на сегмент SUV, который является крупнейшим на рынке. А учитывая высокую средневзвешенную цену кроссоверов и внедорожников сегодня они занимают около 80% всей финансовой емкости рынка, – отмечает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.
* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.

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