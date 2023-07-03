Волгоградский металлургический завод запустил новый сайт

Экономика 03.07.2023 10:42
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03.07.2023 10:42
«Красный Октябрь» обновил структуру, дизайн и платформу корпоративного интернет-портала. На обновленном сайте размещена актуальная информация о заводе, продукции, программах развития и модернизации, работе профильных служб.
Используемая платформа выдерживает большой поток посетителей и обеспечивает корректную работу портала даже при пиковых нагрузках. Среди других преимуществ – высокая степень безопасности, расширенный функционал и встроенные инструменты маркетинга, что позволяет работать с пользователями напрямую.
Благодаря фильтрации покупателям стало удобнее искать нужную продукцию, а интернет-версия склада готовой реализации предлагает оформить заявку на приобретении металлопроката в онлайн-режиме. Работает на портале также форма обратной связи, где можно оставить запрос и заказать обратный звонок от специалиста предприятия.
За основу оформления взят фирменный стиль «Красного Октября: бордово-красная и серая монохромная палитра цветов, рубленый шрифт.
– Теперь в распоряжении пользователей интуитивно понятный интерфейс, новые модули и надстройки, позволяющие быстро найти нужную информацию. Команда разработчиков приложила максимум усилий, чтобы сделать сайт удобным, функциональным и самое главное – узнаваемым, – рассказывают специалисты.
Новая версия сайта доступна по прежнему адресу: www.vmzko.ru.
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