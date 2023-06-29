Более 63 миллионов рублей дополнительно выплатил «Росгосстрах» своим агентам по итогам первого квартала
Экономика 29.06.2023 10:54
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29.06.2023 10:54
В этом году «Росгосстрах» предлагает своим страховым агентам новые возможности для получения вознаграждения сверх комиссионного: за выполнение квартального плана продаж, за расширение рентабельного портфеля по моторным видам страхования и за высокие темпы роста сборов по страхованию имущества физлиц (ИФЛ).
Претендовать на участие в этих видах дополнительного вознаграждения могут как агенты-индивидуальные предприниматели, так и агенты, сотрудничающие с компанией по договорам ГПХ.
Так, 24 миллиона рублей «Росгосстрах» выплатил дополнительно успешным агентам с хорошими сборами и лояльной клиентской базой по моторным видам страхования. Новый инструмент стимулирования в виде участия агента в упрощенном техническом результате был запущен в компании в начале прошлого года рамках пилотного проекта, по результатам которого его продлили на текущий год. Максимальная сумма выплаты для агентов, соответствовавших критериям участия в упрощенном техническом результате, составила 468,4 тыс. рублей, её получил агент из филиала Пензенской области.
Свыше 39 миллионов рублей распределены между агентами за выполнение квартальных планов продаж, а также за положительный темп роста по страхованию ИФЛ. Дополнительное вознаграждение получили более 14200 страховых агентов по всей розничной сети «Росгосстраха».
-Укрепление портфеля по каско и привлечение безубыточных клиентов по ОСАГО будет одной из ключевых задач для агентского корпуса в ближайшей перспективе.Страхование имущества граждан — наш исторический вид, равных агентам «Росгосстраха» в деле обеспечения жилья россиян страховой защитой на рынке нет. И это еще раз подтвердила недавно вышедшая статистика Банка России за первый квартал 2023 года. Только по договорам страхования строений сумма ответственности «Росгосстраха» составила 1,875 трлн рублей, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. — На протяжении нескольких последних кварталов мы видим положительный темп роста по страхованию ИФЛ. Это свидетельствует о том, что владельцы недвижимости сейчас как никогда заинтересованы в формировании полноценной страховой защиты своего жилья и имущества. Новая мотивационная программа призвана поддержать усилия наших агентов на этом направлении и дать им возможность получить за эти усилия дополнительный доход.
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