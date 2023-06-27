Добро пожаловать на территорию детства в Сады Придонья





В новом детском Центре «Жар-птица», который построила и открыла в этом году компания «Сады Придонья», ждут маленьких воспитанников от 2-х до 7-ми лет. Набор ведется в группы полного дня. Здесь даже самый привередливый малыш найдет себе занятие по душе, с удовольствием будем уплетать вкусные блюда, научиться плавать, найдет друзей, с которыми сделает массу новых открытий. Гармоничное развитие ребенка и его индивидуальных особенностей - одна из главных ценностей «Жар-птицы».

Яркое, красивое здание необычной архитектуры притягивает внимание, как только въезжаешь в поселок Сады Придонья. На фасаде сказочная «Жар-птица» – добро пожаловать в детский Центр. Если смотреть с высоты птичьего полета, то можно подумать, что перед нами орбитальная станция с несколькими модулями. Да, и с земли здание выглядит совершенно нестандартно, космически: у него разноцветный фасад, окна разной формы и размера, присутствуют даже в виде иллюминаторов.

Окружающие здание детские площадки – тематические: каждый комплекс посвящен своему виду путешествий.





Здесь есть и вертолет, и паровозик, и машина, полоса препятствий, футбольное мини-поле, различные турники, просторные многофункциональные беседки, а также много зелени. Высажены кустарники и деревья.

При входе в уютный гостевой холл с первого взгляда понимаешь, что находишься в новой Вселенной, и зашли на территорию детства. Все здесь соответствует самым строгим требованиям безопасности, комфортности, энерго- и теплосбережения. При строительстве применялись передовые технологии и материалы высокого качества.

Первый этаж Центра отдан группам полного дня для малышей в возрасте от 2 до 4 лет и деток постарше – от 5 до 7 лет. Всего их четыре. Каждая группа имеет свой отдельный вход, гардеробную с индивидуальными шкафчиками для одежды, места для хранения игрушек. Главная игровая комната занимает площадь около 75 кв. метров, здесь ребята играют, занимаются. Помещение светлое, просторное и уютное. Интерьер оформлен в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.

Чтобы малыши быстро засыпали, в спальне организована уютная атмосфера, тихий час обеспечивают удобные кроватки и мягкие постели. Учтены такие детали, как постельное белье: материалы натуральные и экологичные. В санитарных комнатах установлены кабинки, есть умывальная зона с зеркалами, душевая кабина, шкафчики для полотенец.





При отделке стен и пола использовалась коллекционная плитка приятной цветовой гаммы с декоративными элементами разных сюжетов: веселые динозаврики, альпаки, кошки-мышки, чудо-озеро. Не только разглядывать, но и прикасаться к этим декорам очень приятно.

В небольшой буфетной на стеллажах хранится посуда и все предметы для вкусной трапезы, она также оборудована всем необходимым для мытья посуды. Каждая группа индивидуальна в стилевом и оформительском решении. Но их объединяет одно – отсюда не хочется уходить!

Все включено

Для маленьких «почемучек» на втором этаже Центра создана настоящая территория знаний – 6 кабинетов разной направленности: математики и сенсорного развития, развития речи и подготовки к школе, музыки, театра и танца, робототехники, ИЗО, экологии и агрономии.





Комнаты оснащены ультрасовременным мультимедийным оборудованием, включающим в себя такие продвинутые гаджеты, как интерактивные столы с программным обеспечением, мультстудию для создания анимационных мультфильмов, интерактивную биолабораторию и многое другое.

Ежедневно юные воспитанники занимаются в бассейне. Он закрытый, температура воды поддерживается на уровне 32 градусов. Размер чаши бассейна – 8 на 6 метров, глубина – от 50 до 90 см. Все согласно установленным стандартам. В интерьере различные оттенки голубого-синего-бирюзового поддерживают тему воды и плавания.





Конечно, бассейн – это большая радость для малышни. Занятия проводятся с тренером по плаванию, в форме игры дети учатся держаться на воде, правильно дышать, осваивают технику кроль.





В Центре имеется также и спортивный зал площадью 100 кв. метров с современным оборудованием. Шведские стенки, батуты, степ-платформы, различные атрибуты и аксессуары для занятий физкультурой, различных подвижных игр.

Важная тема – питание детей. Готовят для воспитанников Центра штатные повара на собственной кухне. Оснащение пищеблока выше всяких похвал. В наличии горячий и холодный цеха, кладовая для запаса продуктов, моечная кухонной посуды, холодильное отделение. Каждое помещение укомплектовано специальным оборудованием. Меню разработано таким образом, чтобы рацион питания детей был максимально разнообразным, питательным и аппетитным. Никаких полуфабрикатов, исключительно свежие натуральные продукты, ежедневное приготовление блюд. Дети обеспечены сбалансированным 5-ти разовым здоровым питанием.

К слову о здоровье. Под медицинский блок в Центре выделено несколько кабинетов, все они очень светлые, оснащены всем необходимым. Одна из важных процедур – оздоровительный массаж.





Он проводится штатным массажистом, который владеет специальными методиками работы с детьми. Состояние здоровья детей находится под контролем опытного медицинского персонала.

Конечно, сердце детского Центра – главный зал атриума, стену которого украшает масштабное мозаичное панно «Жар-птицы», созданное Зурабом Церетели.





Здесь расставлена модульная мягкая мебель ярких цветов. Главные праздники, важные мероприятия и приятные встречи проводятся именно в этом месте, наполненном светом и красотой.

Согласно современным исследованиям, наибольшего успеха добиваются люди с широким воображением, умеющие заглянуть за горизонт и выйти за рамки привычного. А что может дать больший простор для воображения, как не бескрайняя Вселенная, организованная в Центре? Несомненно, что в таком окружении дети будут стремиться расширять свой кругозор, верить в свои силы, а главное чувствовать себя комфортно, почти как дома.

Это и понятно, ведь, «Жар-птица» – все, что нужно для развития детей!

По все вопросам обращайтесь по тел.: 8-937-540-01-24, +7-927-067-23-10

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