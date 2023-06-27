Общество

Движение через переезд в Советском районе Волгограда ограничат 29 июня

Общество 27.06.2023 14:01
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27.06.2023 14:01


В связи с ремонтными работами  с 9:00 до 17:00 29 июня будет частично ограничено движение через железнодорожный переезд на 9-м километре ст. Горнополянский (пересечение с автодорогой Волгоград – Новый Рогачик 18Н-8). 

В указанное время проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться с подачи разрешающего сигнала регулировщиком движения (сигналистом). 

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

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