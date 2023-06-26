Kandinsky, нарисуйте нам котика!





Почти 200 уникальных изображений сгенерировала нейросеть Kandinsky 2.1 от Сбера во время молодёжного фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде.

Интерактивная площадка, где можно познакомиться с возможностями генеративной модели Kandinsky 2.1, была представлена на центральной набережной Волгограда в День молодежи. Все желающие могли создать собственную картину, искусственный интеллект по трем ключевым словам за несколько секунд генерировал изображение.

Лидерами по запросам были котики — создать картину с ними хотел каждый третий волгоградец, посетивший площадку. Популярными у детей были герои мультфильмов и тема спорта, девушки просили изобразить понятия любовь и красота. Картины, созданные по запросу участников интерактива, отражалась на большом экране, на фоне которого создатели делали селфи или фотографировались с друзьями.





-Молодёжный фестиваль всегда заряжает участников энергией, новыми идеями и проектами. Надеюсь, что наша интерактивная площадка понравилась молодежной аудитории, помогла ребятам проявить свои креативные, творческие способности. Ведь развивать и продвигать новые идеи и технологии – это одна из наших приоритетных задач. Уже сейчас цифровые технологии являются неотъемлемой частью повседневной жизни, а искусственный интеллект применяется во многих сферах. Мы видим, что дополнительные образовательные возможности и ресурсы востребованы у молодого поколения, - прокомментировала заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Газарян.

Напомним, что в Волгограде уже реализуется проект по созданию серии муралов (живопись на стенах и фасадах) «Уроки истории с Kandinsky». На фасадах девяти школ появятся картины художников, которые созданы с помощью нейросети Kandinsky 2.1. Это первый в России опыт применения искусственного интеллекта при создании настенной живописи.



