Общество 26.06.2023 16:18
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26.06.2023 16:18
Буквы высотой в человеческий рост встречали гостей гастрономической площадки фестиваля #ТриЧетыре, который прошел в Волгограде 23-24 июня. Юные участники и гости фестиваля с удовольствием оставляли свои автографы в виде рисунков на этом арт-объекте.
- Очень крутая идея - прийти и оставить свое настроение в виде слов на буквах. Прикольно, что на эту площадку приходят и мамы с малышами, и школьники и даже более возрастные волгоградцы. Все в хорошем настроении и с большим желанием хорошо провести выходной. Атмосфера праздника этому способствует, – поделилась мнением мама троих детей, волгоградка Анастасия Ильясова.
Это не единственная активность, которую организовали представители оператора питания «Виво Маркет». Порядка 100 участников собрала познавательная квест-игра, посвященная знаковым местам и объектам Набережной 62-й Армии. За два часа участникам квеста нужно было найти все зашифрованные подсказки и ответить на вопросы квестбука. Победителем стал самый юный участник состязаний третьеклассник Николай: «Я очень рад, что выиграл. Мне понравилось, что задания были интересными и сложными, но я справился, хотя и пришлось побегать».
- Тема квест-игры была выбрана не случайно. Фестивалю предшествовала дата, памятная для всех жителей нашей страны - 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Мы считаем, что сохранение исторической памяти среди молодежи - очень значимо сейчас, и мы внесли свой вклад в это важное для всей страны дело, - прокомментировала руководитель отдела по связям с общественностью ООО «Виво Маркет» Мария Маслова.
Напомним, фестиваль #ТриЧетыре - крупнейшее событие для молодежи Волгоградской области и Юга России. Идею фестиваля, наполнение площадок и даже список звездных гостей предложила молодежь региона. Этот проект молодёжи и для молодежи. А администрации области и города просто помогают воплотить мечты в реальность. В этот раз фестиваль #ТриЧетыре прошел под девизом: Помни. Открывай. Созидай. Побеждай.
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