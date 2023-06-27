Крупные российские банки повысили ставки по вкладам в юанях





Ряд крупных российских банков увеличивают доходность по вкладам в китайских юанях.

Ставки по депозитам в китайской валюте, в частности, подняли Сбер, ВТБ и банк «Открытие».

— Китайская валюта востребована населением в качестве альтернативы для размещения в валютных депозитах. Сейчас подходящий момент для диверсификации портфеля своих сбережений, — отметил Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».

Согласно данным ЦБ, доля нетоксичных валют в структуре валютных сбережений населения на счетах и вкладах в банках составила по итогам апреля 12,7%, увеличившись на 12,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого. На 1 апреля объем средств граждан на валютных счетах и вкладах в банках составлял 4 трлн руб. Таким образом, на нетоксичные валюты приходилось на тот момент 44,4 млрд руб.

При этом юань остается наиболее популярной у россиян среди других иностранных валют, альтернативных американскому доллару.