Названы лучшие льготные автокредиты

Экономика 26.06.2023 14:53
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26.06.2023 14:53
Аналитики одного из крупнейших российских финансовых маркетплейсов «Выберу.ру» проанализировали автокредиты топ-100 крупнейших банков страны по объемам розничного кредитования и рассчитали наиболее выгодные заемщикам предложения для покупки нового автомобиля в рамках льготных программ в июне 2023 года.
В 2023 году Минпромторг возобновил льготные программы автокредитования с государственной поддержкой, которые сразу стали одним из ключевых драйверов авторынка.
В исследовании Выберу.ру в первую очередь сравнивались размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет включались также его сумма и срок. Дополнительно рассматривались надежность банка, преимущества для зарплатных клиентов, наличие опции «понижение ставки», оформление онлайн и наличие скрытых комиссий, условия досрочного погашения и значимость банка на финансовом рынке.
Лидерами рейтинга по всем этим параметрам и данным онлайн-калькулятора маркетплейса стали банки групп ВТБ — ВТБ, РНКБ и банк «Открытие».
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