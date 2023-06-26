Экономика

Названы лучшие льготные автокредиты

Экономика 26.06.2023 14:53
0
26.06.2023 14:53


Аналитики одного из крупнейших российских финансовых маркетплейсов «Выберу.ру» проанализировали автокредиты топ-100 крупнейших банков страны по объемам розничного кредитования и рассчитали наиболее выгодные заемщикам предложения для покупки нового автомобиля в рамках льготных программ в июне 2023 года.
В 2023 году Минпромторг возобновил льготные программы автокредитования с государственной поддержкой, которые сразу стали одним из ключевых драйверов авторынка. 
В исследовании Выберу.ру в первую очередь сравнивались размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет включались также его сумма и срок. Дополнительно рассматривались надежность банка, преимущества для зарплатных клиентов, наличие опции «понижение ставки», оформление онлайн и наличие скрытых комиссий, условия досрочного погашения и значимость банка на финансовом рынке.
Лидерами рейтинга по всем этим параметрам и данным онлайн-калькулятора маркетплейса стали банки групп ВТБ — ВТБ, РНКБ и банк «Открытие».  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
26.06.2023 10:28
Экономика 26.06.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.06.2023 14:32
Экономика 24.06.2023 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2023 09:17
Экономика 24.06.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.06.2023 14:31
Экономика 23.06.2023 14:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2023 14:29
Экономика 23.06.2023 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2023 13:44
Экономика 23.06.2023 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2023 09:32
Экономика 23.06.2023 09:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2023 18:40
Экономика 22.06.2023 18:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2023 12:27
Экономика 22.06.2023 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2023 10:27
Экономика 22.06.2023 10:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.06.2023 15:27
Экономика 21.06.2023 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.06.2023 15:21
Экономика 21.06.2023 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.06.2023 07:58
Экономика 21.06.2023 07:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.06.2023 16:03
Экономика 20.06.2023 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.06.2023 10:21
Экономика 20.06.2023 10:21
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:26
Списки претендентов в депутаты Волгоградской и Волжской гордум возглавили участники СВОСмотреть фотографии
17:15
На фесте #ТриЧетыре участникам рассказали, как жить в стиле ЭкоСмотреть фотографии
16:26
МЧС: грозы и град обрушатся на Волгоградскую область 27 и 28 июняСмотреть фотографии
16:18
Более 300 детей оставили свои графические эмоции на арт-объекте от «Виво Маркет»Смотреть фотографии
15:42
«Нам говорили, это невозможно»: в Волгоградской области суд освободил жертву телефонных мошенников от выплаты миллионного кредитаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде отремонтируют пострадавший от взрыва дом на ТитоваСмотреть фотографии
14:18
Под Волгоградом селянин подстрелил забредшую в его огород коровуСмотреть фотографии
14:10
Волгоградец вытащил двоих детей и дедушку из ВолгиСмотреть фотографии
14:02
Шестерых волгоградских росгвардейцев наградили за СВО медалямиСмотреть фотографии
13:48
Путин отметил госнаградой начальника волгоградского УЭБиПК Владимира ЧеботареваСмотреть фотографии
13:05
Волгоградец 20 лет назад изнасиловал девушку и оставил умирать на снегу обнаженнойСмотреть фотографии
12:11
Житель Камышина заразился болезнью ЛаймаСмотреть фотографии
11:59
Второй молодежный фест #ТриЧетыре собрал 450 тыс. гостей и участниковСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде продавец магазина снабжала алкоголем детей напротив ГИБДДСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде контролируют транспортные потоки после остановки СТСмотреть фотографии
11:03
СК проводит проверку по фату гибели рабочего от удара током на станции «Сарепта»Смотреть фотографии
10:30
На километр вглубь земли: в Котельниково гостей фестиваля #ТриЧетыре отправили в виртуальное путешествиеСмотреть фотографии
10:28
Волжская ТЭЦ-2 отметила 35-летиеСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде «ВАЗ-2104» протаранил попавший в ДТП Nissan, пострадали четвероСмотреть фотографии
09:33
Во дворе дома в Волгограде машина провалилась в размытый грунтСмотреть фотографии
08:50
В Волгограде на путепроводе в Сарепте током убило 42-летнего рабочегоСмотреть фотографии
08:27
«Вы обдираете стариков!»: в Михайловке «Водоканал» обложил пенсионеров многотысячными штрафамиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:09
Часть Котово осталась без воды из-за аварии в колодцеСмотреть фотографии
20:45
Волгоградцев с 26 июня пересадят с трамваев на троллейбусыСмотреть фотографии
19:30
«Пробила легкое»: вернувшегося из зоны СВО волгоградца зарезала жена из-за ревностиСмотреть фотографии
18:16
Нырнул и исчез. В Волгограде из затона подняли труп мужчиныСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде продолжают ремонтные работы на водоводе по проспекту ЖуковаСмотреть фотографии
17:16
Инфекционист рассказал, как не слечь с отравлением на отдыхеСмотреть фотографии
16:15
Волгоградцам открыли тайну, где откроют еще три пляжаСмотреть фотографии
15:02
Дочь экс-судьи, замешанной в афере с землями банды Цапков, заявила об угрозах в ВолгоградеСмотреть фотографии
 