На километр вглубь земли: в Котельниково гостей фестиваля #ТриЧетыре отправили в виртуальное путешествие
Общество 26.06.2023 10:30
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26.06.2023 10:30
Флэшмоб по профилактике разумного потребления провели для жителей Котельниково Волгоградской области во время фестиваля #ТриЧетыре молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия. В обмен на пластиковые пакеты сотрудники предприятия вручали гостям фестиваля практичные и красивые сумки-шопперы.
Для самых юных посетителей сотрудники комбината провели игровой марафон по изучению технологического процесса превращения полезного ископаемого в готовый продукт – востребованное в сельском хозяйстве удобрение для роста и развития растений. Уникальную игру получили все маленькие гости площадки предприятия.
Кроме того, во время путешествия по территории Гремячинского горно-обогатительного комбината, которое сотрудники предприятия организовали для посетителей досуговой площадки «Экологическая», можно было подробно рассмотреть с помощью очков виртуальной реальности площадку поверхностного комплекса и спуститься в выработки рудника, узнать все подробности о гигантах подземелий – проходческих комбайнах, буровых установках и других машинах, с помощью которых сотрудники предприятия построили на глубине более 1000 метров под поверхностью земли порядка 100 километров горных выработок.
– Мы рады присутствовать на этом фестивале, – отметила молодой специалист Лара Алексеева. – Представлять достижения всего коллектива в реализации одного из самых масштабных промышленных проектов современной России - это большая честь. Мы гордимся тем, что и нам удалось внести свой вклад в это великое дело.
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