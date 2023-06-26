Волжская ТЭЦ-2 отметила 35-летие





Волжская ТЭЦ-2 отметила накануне своё 35-летие. По приказу Минэнерго СССР 1980 года строительные работы начались в 1982 году. Первый энергоблок мощностью 80 мегаватт был введен в эксплуатацию 22 июня 1988 года.





По традиции в связи с празднованием юбилея заслуженные награды лучшим работникам вручил генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" Михаил Зимин, отметив, что 35 лет - это путь, который пройден успешно и свой юбилей энергетики встречают в качестве современного и надежного предприятия, имеющего колоссальный производственный опыт и огромные производственные перспективы.









Сотрудников станции тепло поздравил творческий коллектив «Лазоревые зори» под руководством Татьяны Фаизовой.







35 лет в любое время года и суток – вы, дорогие энергетики, на своем рабочем посту. Пусть тот огромный опыт, что за Вашими плечами, станет хорошим началом новых планов и свершений! Счастья, успехов и благополучия Вам!



35 лет в любое время года и суток – вы, дорогие энергетики, на своем рабочем посту. Пусть тот огромный опыт, что за Вашими плечами, станет хорошим началом новых планов и свершений! Счастья, успехов и благополучия Вам!

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В начале 60-х годов город Волжский начал бурно строиться и развиваться. В 80- х годах здесь вводили в эксплуатацию по микрорайону в год, некоторые дома возводили за 18-20 рабочих дней. Почти ежегодно в микрорайонах открывались детские сады и школы. Активно развивалась и промышленность. Поэтому остро встал вопрос о новом источнике для обеспечения тепловой энергией новых производственных мощностей предприятий, а также жилой застройки города.Сегодня станция – энергетическое сердце города. За время эксплуатации Волжская ТЭЦ-2 выработала: 33 673 087 547 киловатт электроэнергии и 40 385 984 гигакалорий тепловой энергии, причем больше 88% отпущенной тепловой энергии приходится на горячее водоснабжение и отопление жителей Волжского.Собравшихся на праздничное мероприятие сотрудников ТЭЦ-2 тепло приветствовал- отметилЗа эти пять лет для эффективной работы станции сделано немало. С 2018 года, на станции произведены замена аккумуляторной батареи №2, установка зарядно-выпрямительных устройств, устройства стабилизации напряжения и замена щита постоянного тока 2, заменена системавибромониторинга паровой турбины, масляных выключателей РУСН-6 кВ водогрейной котельной на вакуумные выключатели, с заменой релейных схем защит выключателей на микропроцессорные. В 2020 году произведена замена узла учета расхода сетевой воды на г. Волжский. В 2021 году велись работы по замене опорных фарфоровых изоляторов открытого распределительного устройства на полимерные изоляторы. В 2022 годуна станции произведена замена системы газопотребления водогрейного котельного агрегата КВГМ-180-150ГМ ст.№1 с функционалом безопасного розжига горелок.Коллектив Волжской ТЭЦ-2 всегда отличает понимание задач, нацеленность на результат и вера в команду. Именно поэтому сотрудники станции за последние годы отмечены на государственном уровне. Спикина Инна Григорьевна награждена Почетной грамотой Министерства энергетики РФ, Косныреву Сергею Валерьевичу вручена Благодарность Министерства энергетики РФ, Голубев Александр Вячеславович удостоен Благодарности Министерства энергетики РФ. Ведущий инженер режимно-расчетной группы Спикина Инна Григорьевна награждена Почетной грамотой Министерства энергетики РФ.Теплые слова благодарности за труд энергетикам сказали первый директор Волжской ТЭЦ-2 - Валерий Жирков, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" Михаил Зимин, ветеран энергетики Павел Раменский.Почетной грамотой ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» за большой личный вклад в развитие Общества и в связи с 35-летним юбилеем Волжской ТЭЦ-2 были награждены начальник смены по водоподготовке и водно-химическому режиму СЭ –Наталья Капранова, аппаратчик по приготовлению химических реагентов 3 разряда СЭ –Ольга Воробьёва, начальник участка ЭТО ТС –Алексей Гордеев, электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда СЭ Андрей Носик, начальник электротехнической лаборатории ЭТЛ участка ЭТО ТС Сергей Быков.Свидетельство о занесении на Доску почета ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» за особые достижения в выполнении основных технико-экономических показателей, добросовестный труд и в связи с 35-летним юбилеем Волжской ТЭЦ-2 вручена лаборанту химического анализа 4 разряда химической лаборатории Марии Жихаревой.Благодарность ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» вручена электрослесарю по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда участка СИиА ТС Максиму Акинфееву,ведущему инженеру группы ОТПБиЭ Александру Кондратову,машинисту обходчику по турбинному оборудованию 6 разряда СЭ Дмитрию Барбаровичу, начальнику смены электростанции СЭ Игорю Шаповалову, электрослесарю по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда участка СИиА ТС Анатолию Дьякову, мастеру по ремонту оборудования участка ТМиТТО ТС Андрею Беглецову, машинисту насосных установок 4 разряда СЭ Сергею Серёгину, ведущему специалисту по охране труда группы ОТПБиЭ Елене Бабич.Заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам Анатолий Провоторов вручил благодарственные письма и почетные грамоты главы Администрации г. Волжского: машинисту центрального щита управления котлами 6 разряда СЭ Максиму Борисову, слесарю по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда СЭ Андрею Бокову, машинисту обходчику по котельному оборудованию 5 разряда СЭ Сергею Воробьёву, машинисту насосных установок 3 разряда СЭ Сергею Колчину Сергей Евгеньевич, машинист обходчик по котельному оборудованию 5 разряда СЭ Роману Коврину, старшему начальнику смены электростанции СЭ Сергею Бормотову.Награды Первичной Профсоюзной организации ЛУКОЙЛ - Волгоградэнерго вручила председатель профсоюзной организации Светлана Захарова.