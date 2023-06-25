Общество

Инфекционист рассказал, как не слечь с отравлением на отдыхе

Общество 25.06.2023 17:16
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25.06.2023 17:16


Для многих туристов путешествие на поезде неразрывно связано с жареной курицей и котлетами, вареными яйцами и бутербродами. Однако летом такой набор продуктов может стать бомбой замедленного действия. Как не отравить свой отпуск по пути на море и не подхватить инфекцию на курорте, корреспонденты V102.RU спросили у врача-инфекциониста Александра Алюшина.

В душном вагоне поезда срок хранения привычных продуктов сокращается всего до нескольких часов. В этих условиях врач советует не идти на компромиссы и не пытаться спасти подкисающую еду.

— С пищевыми отравлениями мы сталкиваемся круглый год, но летом количество пациентов с этим диагнозом, конечно же, возрастает. Люди выезжают на природу, берут с собой продукты и оставляют их на жаре, тогда как при высокой температуре готовую еду можно хранить всего несколько часов, — отмечает заместитель главврача Волгоградской областной инфекционной больницы № 1 Александр Алюшин. — Впрочем, пока я не могу сказать об учащении случаев отравления. Все идет штатно. Куда актуальнее сейчас — ботулизм. К сожалению, из раза в раз волгоградцы покупают вяленую рыбу кустарного производства или достают  прошлогодние, а то и двух-трехлетние закрутки. Больных немного, но они находятся в тяжелом состоянии. 

Перед путешествием на море волгоградцам советуют купить термопакеты — в них стандартный продуктовый набор проживет чуть дольше. И в дороге, и на самом курорте ничуть не лишней будет и бутилированная вода. 

— Надеюсь, что люди будут действовать грамотнее и возьмут с собой те же термопакеты. Это не редкий и не дорогой товар — здоровье намного дороже, — уверен инфекционист. — Второй важный момент — бутилированная вода. В этом году эпидситуация на курортах  осложнилась из-за событий на Каховской ГЭС, размытием кладбищ и скотомогильников. Отдыхающим нужно быть предельно осторожными, особенно родителям с детьми. Кроме бутылей с водой в путешествие нужно взять антисептики, средства для питья при обезвоживании, жаропонижающее. В крупных городах вроде Сочи или Краснодара медицина развита до высокого уровня. А вот в небольших поселках она может быть малодоступна — тем более, что некоторые горожане останавливаются у моря в обычных кемпингах.  

Симптомы болезни волгоградцы распознают без особого труда. Пищевое отравление и энтеровирусная инфекция начинаются с повышения температуры, тошноты и повторяющейся рвоты, жидкого стула.

— Если признаки заболевания появились еще до отправления на море, не стоит рисковать и все равно ехать в путешествие. Смена климата может лишь усугубить ситуацию, — предупреждает Александр Алюшин. — Если вы заболели в путешествии, примите жаропонижающее и начинайте пить воду для предотвращения обезвоживания. Дальнейшие шаги определят медики. И повторюсь — ехать нужно туда, где есть условия для отдыха. «Дикие» места зачастую не отвечают гигиеническим нормам и грозят не самими приятными последствиями. Хотя пандемия ковида научила людей мыть руки и более тщательно относиться к гигиене. 

Подготовила Виктория Чумакова 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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