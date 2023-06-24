В Волгограде разыскивают 56-летнюю женщину в зеленых брюках

Происшествия 24.06.2023 17:18
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24.06.2023 17:18
56-летнюю жительницу Волгограда, пропавшую 22 июня, разыскивают волонтеры. Как сообщили V102.RU в поисковой организации «Лиза Алерт», Тамара Викторовна Колесникова вышла из дома в черной футболке, зеленых брюках и белых сандалиях и бесследно исчезла. Именно в такой одежде ее и зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.Приметы пропавшей: рост 160 см, плотного телосложения, темные волосы и голубые глаза. Всем, кому что-то известно о разыскиваемой, просьба обращаться по телефону 89608871558.
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