Общество

ПСБ в Волгограде поддержал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Общество 23.06.2023 17:52
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23.06.2023 17:52


ПСБ выступил главным партнером Всероссийской ярмарки трудостройства, которая, открылась в Волгограде в амфитеатре на центральной набережной и стала одной из точек притяжения стартовавшего сегодня молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Участие в ярмарке принимают работодатели из самых разных отраслей и волгоградцы, заинтересованные в развитии карьеры.
Также банк стал организатором серии мастер-классов по важнейшим компетенциям для построения успешной карьеры и профессионального роста. Кроме того, на ярмарке соискатели могут получить консультацию по вакансиям ПСБ и пройти собеседование на месте.
ПСБ принимает активное участие в реализации значимых для региона проектов, в том числе социальной направленности. Являясь одним из крупнейших работодателей страны, банк задает стандарт социально-ответственного отношения к сотрудникам на рынке труда. В ПСБ выстроена эффективная система для поддержания социального, физического и эмоционального благополучия сотрудников, – рассказала заместитель управляющего Южным филиалом  ПСБ Ольга Махина.
Отметим, что федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России», который организован по нацпроекту «Демография», проходит сегодня во всех регионах страны.
Масштаб мероприятия подчеркивает значимость вопроса подбора необходимых кадров для работодателей — экономика страны нуждается в квалифицированных специалистах для решения важных государственных задач. В нашем регионе свои площадки для работодателей и соискателей сегодня откроют центры занятости во всех районах области, — отметил заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев. — В Волгограде наше мероприятие проходит на площадке фестиваля #ТриЧетыре. Надеюсь, что ярмарку посетит большое число молодых людей, что такое взаимодействие поможет ребятам найти работу по душе, стать настоящими профессионалами.
фото: Алексей Волхонский
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