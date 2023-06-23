



ПСБ выступил главным партнером Всероссийской ярмарки трудостройства, которая, открылась в Волгограде в амфитеатре на центральной набережной и стала одной из точек притяжения стартовавшего сегодня молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Участие в ярмарке принимают работодатели из самых разных отраслей и волгоградцы, заинтересованные в развитии карьеры.

Также банк стал организатором серии мастер-классов по важнейшим компетенциям для построения успешной карьеры и профессионального роста. Кроме того, на ярмарке соискатели могут получить консультацию по вакансиям ПСБ и пройти собеседование на месте.

– ПСБ принимает активное участие в реализации значимых для региона проектов, в том числе социальной направленности. Являясь одним из крупнейших работодателей страны, банк задает стандарт социально-ответственного отношения к сотрудникам на рынке труда. В ПСБ выстроена эффективная система для поддержания социального, физического и эмоционального благополучия сотрудников, – рассказала заместитель управляющего Южным филиалом ПСБ Ольга Махина.

Отметим, что федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России», который организован по нацпроекту «Демография», проходит сегодня во всех регионах страны.

– Масштаб мероприятия подчеркивает значимость вопроса подбора необходимых кадров для работодателей — экономика страны нуждается в квалифицированных специалистах для решения важных государственных задач. В нашем регионе свои площадки для работодателей и соискателей сегодня откроют центры занятости во всех районах области, — отметил заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев. — В Волгограде наше мероприятие проходит на площадке фестиваля #ТриЧетыре. Надеюсь, что ярмарку посетит большое число молодых людей, что такое взаимодействие поможет ребятам найти работу по душе, стать настоящими профессионалами.

фото: Алексей Волхонский

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