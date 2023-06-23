В Волгограде сегодня, 23 июня, состоялось открытие молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров побывал на одной из площадок в ГДЮЦе, где молодые архитекторы познакомили главу региона с проектами благоустройства общественных пространств города-миллионника и презентовали свое видение будущей аллеи «Олимпийской славы».

Всего на выставке Городском детско-юношеском центре представлены шесть разработок студенческих проектных команд института архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» — финалистов конкурса на лучший проект аллеи «Олимпийской славы» в Волгограде. По информации пресс-службы обладмина, Андрей Бочаров пообщался с разработчиками всех шести проектов

– Мы работаем над 10-летней программой развития Волгограда, где предусматриваем создание мощных объектов. То, что проект аллеи «Олимпийской славы» нужно реализовывать, — сомнений нет. Ваши предложения интересные, — отметил Андрей Бочаров, подчеркнув необходимость комплексного подхода к проработке вопросов благоустройства общественных пространств. — Было бы правильно собрать лучшие элементы, в том числе исходя из вопросов безопасности. Это должна быть территория для отдыха, для развития. Она должна привлекать внимание людей. Нужно поработать: определиться с идеей, сформировать общую концепцию и затем её наполнять. Это будет история, которую вы будете создавать.

В ходе общения с молодыми архитекторами губернатор предложил разработать итоговую концепцию аллеи «Олимпийской славы» к следующему фестивалю #ТриЧетыре.

Добавим, на выставке в ГДЮЦе состоялась презентация электронного проекта «Книга памяти», включающего в себя информацию об уроженцах волгоградской земли — участниках Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны, вооружённых конфликтов, погибших при исполнении воинского долга. Также в книге можно будет увидеть памятные места города-героя Волгограда, связанные со Сталинградской битвой. Размещение интерактивной «Книги памяти» планируется в виде электронных стендов на нижней террасе центральной набережной.

Напомним, второй региональный молодёжный фестиваль — это масштабное событие для всего юга России: идею его проведения юное поколение предложило в 2022 году. В 2023 году мероприятие пройдёт 23 и 24 июня. В программе — 16 соревновательных, 50 досуговых площадок, концерты звёзд, фейерверк.