«Ростелеком» создал безопасный репозиторий open-source* библиотек

Телеком 23.06.2023 11:40
0
23.06.2023 11:40
«Ростелеком» создал первый в России доверенный репозиторий «РТК-Феникс», который проверен на безопасность open-source пакетов и библиотек, используемых при разработке программного обеспечения.
В последнее время растет число кибератак на веб-ресурсы госорганов РФ и отечественных компаний. Чаще всего это происходит из-за уязвимостей в корпоративных приложениях и сервисах собственной разработки, а также использования ПО с открытым исходным кодом, использование которого становится все менее безопасным. В Open Source нередко включают вредоносные возможности, которые могут не только ухудшать работу ПО, но и провоцировать утечки персональных данных, нарушать работу сайтов и так далее. «РТК-Феникс» создан, чтобы снизить эти киберриски.
«РТК-Феникс» — это безопасный репозиторий, который представляет собой комплексное решение по проверке open-source пакетов, библиотек и их хранения. Сердце продукта — подсистема мониторинга безопасности кода по собственным методикам SOC «Ростелекома», включая самую актуальную версию Solar AppScreener и другие инструменты лидеров рынка информационной безопасности России. Подсистема делает вывод о возможности либо запрете использования пакетов и библиотек на основе результатов их проверки. ПО дополнительно проверяет все дочерние, то есть транзитивные зависимости открытого кода.
Репозиторий работает в онлайн- и офлайн-режимах и поддерживает функционал проверки на безопасность, хранение и предоставление командам разработки безопасных артефактов в форматах maven, pypi, deb, rpm, gem, npm, nuget, к которым в ближайшее время добавятся php, go, dart и docker.
— Безопасный репозиторий создавался для использования внутри компании, но учитывая необходимость в подобном функционале у всех разработчиков программного обеспечения в России, мы решили вывести “РТК-Феникс” во внешний контур. Отдельно хочу отметить наличие в продукте уникальных для рынка информационной безопасности функций, таких как проверку всех зависимостей используемых open-source библиотек. Кроме того, что при переходе на работу с нашим репозиторием не потребуется внесения изменений в текущие процессы разработки, — рассказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.
— Создание безопасного репозитория стало логичным продолжением нашей экосистемы продуктов, внедряемых в процессы безопасной разработки. Синергия статического, динамического и компонентного анализов позволяет нашим заказчикам эффективно решать бизнес-задачи, используя в работе только проверенные приложения. Мы предлагаем рынку не просто технологию, а комплексное экосистемное решение, которое самостоятельно обнаружит все сторонние компоненты, как с открытым кодом, так и в бинарном виде, — отметил генеральный директор ООО «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов.
* программное обеспечение с открытым исходным кодом.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Как абоненты билайна меняют название своей сети на смартфоне20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазинов15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Старт делового сезона: 5 полезных курсов для предпринимателей13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Шесть неизвестных фактов о внутренней «кухне» мобильного оператора12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Эксперт: вход на сайты и в приложения через звонки – угроза безопасности россиян11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
МегаФон поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Услугу для бизнеса «SMS-таргет» выбирает все больше волгоградских предпринимателей08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Волгоградская область стала на 18% популярнее у туристов этим летом06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51
Большинство делают покупки к школе онлайн и тратят до 30 тысяч рублей – опрос Tele201.09.2023 12:50
Телеком 01.09.2023 12:50
За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele231.08.2023 16:15
Телеком 31.08.2023 16:15