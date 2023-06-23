Юные волгоградские железнодорожники представили главе РЖД проект «Вокзал будущего»

Общество 23.06.2023 09:08
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23.06.2023 09:08
Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе визита в Волгоград встретился с учащимися Приволжской детской железной дороги.
Юные железнодорожники показали главе РЖД современные классы, где они приобщаются к железнодорожным профессиям и отрабатывают теоретические знания вождения электровоза ЭП-1м, а также представили свой проект «Вокзал будущего» и продемонстрировали работу детского технопарка «Кванториум».
После экскурсии Олег Белозёров ответил на вопросы воспитанников ДЖД.
- Большое спасибо за интерес, который вы проявляете к железнодорожным профессиям. Компания РЖД открыта для молодежи и готова поддерживать любое полезное начинание, — отметил во время встречи Олег Белозёров.
Напомним, Приволжская детская железная дорога – одна из старейших на сети дорог. Она была открыта в 1948 году. В настоящее время более 800 подростков являются участниками профориентационной программы «Юный железнодорожник», реализуемой на Приволжской детской железной дороге в Волгограде. Еще 200 ребят из Саратовской и Астраханской областей занимаются на ДЖД в дистанционном формате. Обучающий курс включает в себя занятия по специализациям «Вагоны», «Организация движения», «Путевое хозяйство», «Автоматика и телемеханика», «Локомотивы», «Сервис на транспорте».
В 2018 на ДЖД начал свою работу образовательный технопарк «Кванториум». Совместно с опытными наставниками школьники занимаются научно-исследовательской и инженерно-технической деятельностью с использованием современного высокотехнологичного оборудования. Кроме того, подростки принимают активное участие в различных всероссийских специализированных конкурсах, например во Всероссийском конкурсе «Страны железных дорог», «Транспорт будущего», Международном фестивале ТехноСтрелка.
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