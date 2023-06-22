Экономика

ВТЗ роботизирует обслуживание сталеплавильного оборудования

Экономика 22.06.2023 18:40
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22.06.2023 18:40


Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), ввел в эксплуатацию мобильный роботизированный комплекс в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ). Оборудование позволит значительно сократить объемы ручного труда, ремонтных работ и повысить безопасность сотрудников.

Новый комплекс предназначен для механизированного демонтажа кирпичной футеровки — защитной внутренней облицовки — дуговой сталеплавильной печи (ДСП) во время регулярных ремонтов. Благодаря устойчивости к высоким температурам и большой мощности навесного оборудования робот эффективно выполняет задачи по демонтажу отработанной

– ТМК системно модернизирует сталеплавильное оборудование на всех производственных площадках для повышения качества трубной заготовки. ВТЗ стал первым предприятием, где заработал подобный роботизированный комплекс, закупленный в рамках общей инвестиционной программы компании. Сотрудники цеха уже отметили, что подобные средства улучшают условия труда и повышают эффективность работы, сокращают время ремонта и увеличивают производительность печи, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Ранее в рамках корпоративной инвестиционной программы в ЭСПЦ ВТЗ приобрели мини-погрузчик для уборки окалины. Все приобретенное оборудование российского производства.


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