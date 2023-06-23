Экономика 23.06.2023 09:32
0
23.06.2023 09:32
Современный инвестор предпочитает торговать на бирже через мобильные приложения. В связи с этим разработчики не прекращают работу по усовершенствованию цифровых платформ – улучшая навигацию и функционал. Так, на днях стало известно о масштабном обновлении мобильного приложения для инвесторов БКС. Пользователям стала доступна пятая версия, в которой расширены возможности для индивидуальных настроек, а привычные функции стали понятнее и проще.
Обновленное приложение, по словам специалистов, позволяет инвесторам быть в курсе ситуации на рынке, а также оперативно совершать разовые сделки. Для этого разработчики сделали более простым процесс подачи заявок и заключения сделок.
– Теперь в разделе «Заявка» пользователь может выбрать счет, на который приобретает ценные бумаги, непосредственно в процессе подачи поручения. Для смены счета не нужно выходить из заявки, что сокращает количество кликов. Кроме того, появился дополнительный тип биржевой заявки для фиксации прибыли с одновременным ограничением убытков — тейк-профит и стоп-лимит. При срабатывании одного из ордеров второй отменяется автоматически. Лимитные заявки теперь можно выставлять до отмены, а не до конца торговой сессии, как было раньше, – сообщили в «БКС Мир инвестиций». – Биржевую очередь заявок (стакан) пользователь теперь может смотреть на экране подачи торгового поручения. Благодаря этому можно оценить настроение участников рынка, а также спрогнозировать изменение стоимости ценной бумаги.
В разделе «Портфель» инвесторы могут использовать несколько брокерских счетов для инвестирования, в том числе индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Карточки каждого счета окрашены в разные цвета, и пользователь может их переименовать в зависимости от индивидуальных целей и стратегий.
– Например, можно создать один брокерский счет на учебу ребенку, второй — на формирование долгосрочного капитала, третий — для диверсификации портфеля в разных валютах, а на четвертом — активно торговать акциями и облигациями, – поясняют авторы обновлений. – Навигацию между счетами тоже оптимизировали. Наиболее востребованные функции — пополнение, вывод, перевод между счетами и другие — сгруппированы в отдельном всплывающем окне, что значительно экономит время.
Релиз 5.0 уже доступен в Google Play, App Store, App Gallery (Huawei), Xiaomi Get Apps, Samsung Galaxy Store и RuStore.
Темпы роста параллельного импорта автомобилей продолжают замедляться23.06.2023 13:44
Экономика 23.06.2023 13:44
ВТЗ роботизирует обслуживание сталеплавильного оборудования22.06.2023 18:40
Экономика 22.06.2023 18:40
Каждый второй велосипедист готов страховаться22.06.2023 12:27
Экономика 22.06.2023 12:27
«Может, остановитесь?»: волгоградцы возмущены продолжающимся ростом цен на бензин22.06.2023 10:27
Экономика 22.06.2023 10:27
«Открытие Авто»: в мае жители юга России предпочитали покупать автомобили с пробегом21.06.2023 15:27
Экономика 21.06.2023 15:27
ВТБ: в 2023 году рынок ипотеки на ИЖC вырастет на 80%21.06.2023 15:21
Экономика 21.06.2023 15:21
Волгоградцам предлагают работу в Индонезии и Китае за треть миллиона21.06.2023 07:58
Экономика 21.06.2023 07:58
В развитие грузового терминала Волжский инвестируют почти 400 млн рублей20.06.2023 16:03
Экономика 20.06.2023 16:03
Мошенники рассылают фишинговые ссылки для оценки бронирования отелей20.06.2023 10:21
Экономика 20.06.2023 10:21
В Волгоградской области в мае подскочила инфляция из-за роста турпотока19.06.2023 20:24
Экономика 19.06.2023 20:24
Рабочие ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» вновь подтвердили мастерство в профессиональном конкурсе19.06.2023 12:11
Экономика 19.06.2023 12:11
У жителей Волгограда и Волжского вырос спрос на установку камер видеонаблюдения19.06.2023 12:07
Экономика 19.06.2023 12:07
Волгоградцы стали реже искать работу19.06.2023 08:25
Экономика 19.06.2023 08:25
В Волгоградскую область в июле прибудет делегация из Ирана17.06.2023 12:17
Экономика 17.06.2023 12:17
Волгоградская область на ПМЭФ-2023 «породнилась» с Астраханской17.06.2023 09:08
Экономика 17.06.2023 09:08