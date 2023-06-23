



Современный инвестор предпочитает торговать на бирже через мобильные приложения. В связи с этим разработчики не прекращают работу по усовершенствованию цифровых платформ – улучшая навигацию и функционал. Так, на днях стало известно о масштабном обновлении мобильного приложения для инвесторов БКС. Пользователям стала доступна пятая версия, в которой расширены возможности для индивидуальных настроек, а привычные функции стали понятнее и проще.

Обновленное приложение, по словам специалистов, позволяет инвесторам быть в курсе ситуации на рынке, а также оперативно совершать разовые сделки. Для этого разработчики сделали более простым процесс подачи заявок и заключения сделок.

– Теперь в разделе «Заявка» пользователь может выбрать счет, на который приобретает ценные бумаги, непосредственно в процессе подачи поручения. Для смены счета не нужно выходить из заявки, что сокращает количество кликов. Кроме того, появился дополнительный тип биржевой заявки для фиксации прибыли с одновременным ограничением убытков — тейк-профит и стоп-лимит. При срабатывании одного из ордеров второй отменяется автоматически. Лимитные заявки теперь можно выставлять до отмены, а не до конца торговой сессии, как было раньше, – сообщили в «БКС Мир инвестиций». – Биржевую очередь заявок (стакан) пользователь теперь может смотреть на экране подачи торгового поручения. Благодаря этому можно оценить настроение участников рынка, а также спрогнозировать изменение стоимости ценной бумаги.

В разделе «Портфель» инвесторы могут использовать несколько брокерских счетов для инвестирования, в том числе индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Карточки каждого счета окрашены в разные цвета, и пользователь может их переименовать в зависимости от индивидуальных целей и стратегий.

– Например, можно создать один брокерский счет на учебу ребенку, второй — на формирование долгосрочного капитала, третий — для диверсификации портфеля в разных валютах, а на четвертом — активно торговать акциями и облигациями, – поясняют авторы обновлений. – Навигацию между счетами тоже оптимизировали. Наиболее востребованные функции — пополнение, вывод, перевод между счетами и другие — сгруппированы в отдельном всплывающем окне, что значительно экономит время.

Релиз 5.0 уже доступен в Google Play, App Store, App Gallery (Huawei), Xiaomi Get Apps, Samsung Galaxy Store и RuStore.



