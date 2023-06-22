Общество

Настоящие эмоции от гениального Пуччини в новом составе солистов

Общество 22.06.2023 15:22
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22.06.2023 15:22


25 июня в 17.00 на сцене «Царицынской оперы» пройдет самый грандиозный спектакль «Тоска» Джакомо Пуччини. Впервые партию Флории Тоски исполнит ведущая солистка театра Екатерина Богачёва, а начальника полиции Скарпиа – Александр Еленик, роль влюбленного художника Марио Каварадосси споёт Виталий Ревякин.
Проверенная временем, одна из самых любимых волгоградцами опер, будет представлена прекрасным обновленным актерским ансамблем. Екатерина Богачёва утверждает, что яркая партия Флории Тоски позволяет выплеснуть большое количество эмоций, продемонстрировать взрывной итальянский темперамент. Наслаждение от игры и великолепной музыки Пуччини получает и Виталий Ревякин, который исполнит роль Марио Каварадосси. Александр Еленик прекрасно вживается в образ коварного барона Скарпиа. Впервые Вадим Шишкин исполнит партию Ризничего, Сергей Липенко –  Сполетта, полицейского доносчика, Артак Манукян - бежавшего из тюрьмы республиканца Анжелотти. 
Флория интересная героиня, первая моя женщина – убийца, — делится впечатлениями Екатерина Богачёва.—  Насколько она ревнива, настолько же безумна она в любви. И в пике накала страстей, во имя спасения себя и Каварадосси она убивает монстра, совершенно не задумываясь о последствиях. В музыкальном плане гениальность Пуччини в том, что каждое из её эмоциональных состояний выписано так, что дополнительно для образа не нужно ничего добавлять или придумывать. Композитор всё создал в самых идеальных пропорциях, максимально к реальным человеческим чувствам и тебе остаётся только одно – быть Тоской по-настоящему и до конца.
Каварадосси очень страстный, поэтому Флория Тоска ревнует его не просто так, — рассказал Виталий Ревякин. — Партитура оперы сложная, поскольку очень много красок, эмоций, переживаний. Пуччини препарирует человеческую душу и преподносит её публике. Люблю работать над этим спектаклем, последний раз мне посчастливилось спеть Каварадосси вместе с блистательной Анной Девяткиной на гастролях в Краснодаре в 2021 году. Мне самому интересно исполнить партию с новыми переживаниями и новым жизненным опытом.
Напомним, опера «Тоска» – самый масштабный в плане декораций и захватывающий по драматургии спектакль театра «Царицынская опера». Монументальные декорации петербургского художника Вячеслава Окунева как будто раздвигают пространство сцены волгоградского оперного театра. Сценографу спектакля удалось передать масштаб действия, поместив купол церкви Сант-Андреа делла Балле, площадь, тюремный замок на едином пространстве. Декорации погружают зрителей в атмосферу Рима начала XIX века, музыка великого композитора придает объем и драматизм всему происходящему. 
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»

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