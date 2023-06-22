Общество

Настоящие эмоции от гениального Пуччини в новом составе солистов

Общество 22.06.2023 15:22
0
22.06.2023 15:22


25 июня в 17.00 на сцене «Царицынской оперы» пройдет самый грандиозный спектакль «Тоска» Джакомо Пуччини. Впервые партию Флории Тоски исполнит ведущая солистка театра Екатерина Богачёва, а начальника полиции Скарпиа – Александр Еленик, роль влюбленного художника Марио Каварадосси споёт Виталий Ревякин.
Проверенная временем, одна из самых любимых волгоградцами опер, будет представлена прекрасным обновленным актерским ансамблем. Екатерина Богачёва утверждает, что яркая партия Флории Тоски позволяет выплеснуть большое количество эмоций, продемонстрировать взрывной итальянский темперамент. Наслаждение от игры и великолепной музыки Пуччини получает и Виталий Ревякин, который исполнит роль Марио Каварадосси. Александр Еленик прекрасно вживается в образ коварного барона Скарпиа. Впервые Вадим Шишкин исполнит партию Ризничего, Сергей Липенко –  Сполетта, полицейского доносчика, Артак Манукян - бежавшего из тюрьмы республиканца Анжелотти. 
Флория интересная героиня, первая моя женщина – убийца, — делится впечатлениями Екатерина Богачёва.—  Насколько она ревнива, настолько же безумна она в любви. И в пике накала страстей, во имя спасения себя и Каварадосси она убивает монстра, совершенно не задумываясь о последствиях. В музыкальном плане гениальность Пуччини в том, что каждое из её эмоциональных состояний выписано так, что дополнительно для образа не нужно ничего добавлять или придумывать. Композитор всё создал в самых идеальных пропорциях, максимально к реальным человеческим чувствам и тебе остаётся только одно – быть Тоской по-настоящему и до конца.
Каварадосси очень страстный, поэтому Флория Тоска ревнует его не просто так, — рассказал Виталий Ревякин. — Партитура оперы сложная, поскольку очень много красок, эмоций, переживаний. Пуччини препарирует человеческую душу и преподносит её публике. Люблю работать над этим спектаклем, последний раз мне посчастливилось спеть Каварадосси вместе с блистательной Анной Девяткиной на гастролях в Краснодаре в 2021 году. Мне самому интересно исполнить партию с новыми переживаниями и новым жизненным опытом.
Напомним, опера «Тоска» – самый масштабный в плане декораций и захватывающий по драматургии спектакль театра «Царицынская опера». Монументальные декорации петербургского художника Вячеслава Окунева как будто раздвигают пространство сцены волгоградского оперного театра. Сценографу спектакля удалось передать масштаб действия, поместив купол церкви Сант-Андреа делла Балле, площадь, тюремный замок на едином пространстве. Декорации погружают зрителей в атмосферу Рима начала XIX века, музыка великого композитора придает объем и драматизм всему происходящему. 
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»
erid:4CQwVszH9pUhqLNXNFx

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.06.2023 21:19
Общество 22.06.2023 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2023 20:49
Общество 22.06.2023 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2023 19:41
Общество 22.06.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2023 16:55
Общество 22.06.2023 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2023 14:29
Общество 22.06.2023 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2023 12:27
Общество 22.06.2023 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.06.2023 12:25
Общество 22.06.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2023 10:05
Общество 22.06.2023 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.06.2023 09:39
Общество 22.06.2023 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.06.2023 08:33
Общество 22.06.2023 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2023 07:56
Общество 22.06.2023 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 21:11
Общество 21.06.2023 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 20:06
Общество 21.06.2023 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 18:39
Общество 21.06.2023 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 17:52
Общество 21.06.2023 17:52
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:33
«Ротор» проведет первый домашний матч в Волгограде 30 июляСмотреть фотографии
21:19
В Волгограде с 26 июня скоростной трамвай заменят 60 троллейбусовСмотреть фотографии
20:49
Родным погибших в СВО волгоградцев передали ордена МужестваСмотреть фотографии
20:08
В Волгоградской области подешевела капуста и подорожали бананыСмотреть фотографии
19:41
Сторонник Трампа Дуглас Литтлтон рассказал в Волгограде о сроках окончания СВО и несбывшихся мечтах АмерикиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:26
В Волгограде вагон СТ сняли с линии из-за подозрительного пакета в салонеСмотреть фотографии
18:40
ВТЗ роботизирует обслуживание сталеплавильного оборудованияСмотреть фотографии
18:05
На севере Волгограда начались работы по замене 20 метров теплосетиСмотреть фотографии
17:05
РПН исследует воздух после техногенного пожара на заводе «Global Chemical» в ВолжскомСмотреть фотографии
16:55
На Мамаевом кургане открыли памятник астраханцам-защитникам СталинградаСмотреть фотографии
16:27
Полиция ищет волгоградцев, избивших толпой в речпорту молодого парняСмотреть фотографии
16:06
«Ей хотят закрыть рот»: под Волгоградом чиновники после жалоб учителя на низкую зарплату обвинили ее в травле ребенкаСмотреть фотографии
15:44
СК проверит кафе «ЕвроАзия» в Камышине после отравления четырех человекСмотреть фотографии
15:26
Волгоградке грозит три года за клевету на полицейскогоСмотреть фотографии
15:22
Настоящие эмоции от гениального Пуччини в новом составе солистовСмотреть фотографии
14:48
Площадь пожара в промзоне Волжского увеличилась до 1200 квадратных метровСмотреть фотографии
14:29
Андрей Бочаров и гендиректор РЖД Олег Белозеров встретились в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:16
«Газель свалилась на бок»: в ДТП в Волгоградской области разбились три человекаСмотреть фотографии
13:31
Крупный пожар ликвидируют в промзоне города ВолжскогоСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде очевидец предотвратил убийство мужчины 18-летней девушкойСмотреть фотографии
12:27
ГК «Волгострой»: дома сданы, осталось несколько квартир, в том числе и с ремонтомСмотреть фотографии
12:25
МОК проверит Елену Исинбаеву на причастность к ВС РФСмотреть фотографии
11:17
В Камышине владельца суши-бара обвинили в отравлении посетителейСмотреть фотографии
11:16
Клиенты билайна берут с собой в дорогу гигабайтыСмотреть фотографии
10:27
«Может, остановитесь?»: волгоградцы возмущены продолжающимся ростом цен на бензинСмотреть фотографии
10:05
Как мгновенно (и даже ночью) отправить энергетикам показания счетчиковСмотреть фотографии
10:00
«Ханна сутки плакала»: судимый живодер угрожал сжечь дом волгоградки после освобождения алабаяСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Альфа-Банк открыл первый офис в МихайловкеСмотреть фотографии
09:25
Акция на Мамаевом кургане в Волгограде стала рекордной по массовости: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Корпорация «Красный Октябрь» выкупила активы метзавода в ВолгоградеСмотреть фотографии
 