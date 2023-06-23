Общество 23.06.2023 11:41
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23.06.2023 11:41
Институт архитектуры и строительства распахнул свои двери будущим студентам – 20 июня началась приемная кампания 2023 года. По традиции абитуриентов добрыми словами напутствия и пожелания успеха приветствовали первый проректор-директор ИАиС ВолгГТУ д.т.н. Олег Викторович Душко и заместитель директора по учебной работе ИАиС ВолгГТУ к.т.н. Евгений Александрович Захаров.
Первыми порог института переступили Арсений Решетов, выпускник МОУ СШ № 7 им. героя Советского Союза П.А. Панина, и Полина Полякова, выпускница филиала ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры» в Камышине. Для обоих ребят выбор не был случайным.
Арсений неоднократно бывал в институте в качестве участника интеллектуальной игры «КВИЗ в ИАиС» и по-настоящему проникся атмосферой студенчества. Он, выпускник кадетского класса профиля «МЧС», и профессию спасателя решил получать именно здесь.
Полина приняла решение стать студенткой факультета архитектуры и градостроительного развития во время встреч с представителями ИАиС в Камышине. К студентам колледжа неоднократно приезжали преподаватели кафедры «Дизайна и монументально-декоративного искусства» и представители из приемной комиссии ИАиС. Они рассказывали об правилах поступления в институт, об особенностях подготовки специалистов творческих направлений.
Так первые абитуриенты 2023 года приобщились к давней традиции: загадывали желание, держась за ручку двери Сталинградского института инженеров городского хозяйства.
Подробную информацию о контрольных цифрах приема, сроках подачи документов и зачисления можно получить на сайте ИАиС ВолгГТУ в разделе «Абитуриент».
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