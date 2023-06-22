Каждый второй велосипедист готов страховаться

Экономика 22.06.2023 12:27
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22.06.2023 12:27
Каждый пятый россиянин (22%) пользуется прокатом электросамокатов, ещё 18% предпочитают велопрокат. При этом более половины (55%) респондентов, пользующихся велопрокатом и кикшерингом, считают, что им нужен страховой полис. Два года назад только 13% участников аналогичного исследования назвали страховую защиту от травм необходимой. Такие данные получены в ходе опроса 66 тыс. человек, который провели СберСтрахование и медиахолдинг Rambler&Co.
Любители электросамокатов более активно пользуются ими: 28% из них сообщили, что регулярно добираются таким образом на работу или учёбу в тёплый сезон, 11% катаются не реже раза в неделю. Остальные — когда есть возможность. Среди велосипедистов четверть (25%) выбирает этот транспорт для поездок по делам, 10% катаются еженедельно, и 65% — время от времени.
44% клиентов проката хотели бы пользоваться велосипедом или электросамокатом вместо общественного транспорта. Остальных от этого удерживают слишком большие расстояния (31%), отсутствие велодорожек (19%) и непредсказуемые погодные условия (6%). Примечательно, что два года назад более половины участников опроса (59%) хотели заменить ими городской транспорт.
78% тех, кто ездит на электросамокатах, считают, что катание в городе может быть опасным для них самих или окружающих, — в прошлом опросе с таким утверждением согласилась только треть респондентов (31%). Среди велосипедистов в этом году так ответили 50%. Остальные считают, что их транспорт безопасен. При этом 68% пользователей кикшеринга и велошеринга не сталкивались с неприятностями при катании. 18% падали с велосипеда или самоката, 9% врезались в других участников движения, в том числе пешеходов, а 5% страдали от невоспитанных автомобилистов.
Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:
— Прокат самокатов и велосипедов позволяет кататься в удовольствие или ездить по делам без пробок, не спускаясь в метро. Но важно соблюдать правила дорожного движения и меры предосторожности, носить шлем, наколенники, налокотники и другую экипировку. Актуальна и страховая защита. Радует, что большинство участников опроса понимает необходимость полиса, причём 5% его уже оформили.
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