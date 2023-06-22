



Всего несколько дней остается у жителей Волгоградской области, чтобы передать показания приборов учета. Напомним, что данные необходимо направлять с 15 по 25 числа каждого месяца. Как рассказали ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей компании, потребители могут не просто дистанционно передавать показания, но и в любое время суток – с помощью чат-бота в популярных мессенджерах.

– Как правило, в в последние дни каждого месяца телефоны контакт-центра обрывают желающие передать показания абоненты, особенно если окончание приема показаний, как в этом июне, приходится на выходные дни. В этих условиях самым быстрым и надежным способом передачи показаний является чат-бот компании в Viber и Telegram, – сообщают в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – При обращении абонента в чате бот спросит номер лицевого счета и предложит подтвердить адрес, к которому привязан счет. Также бот попросит еще раз проверить данные перед окончательной отправкой, чтобы исключить ошибки. Прием показаний с помощью удаленных сервисов производится круглосуточно. Напомним, что лучше передавать показания ежемесячно, ведь при их отсутствии в течение первых трех месяцев начисления производятся по среднему, а далее, согласно постановлению Правительства №354, по нормативу потребления, установленному в регионе.

Разыскать в мессенджерах чат энергетиков достаточно просто – для этого нужно в поиске задать запрос «Чат-бот Волгоградэнергосбыт», после чего кликнуть по всплывшей ссылке. К слову, чат предназначен не только для приема показаний. Потребители также могут получить здесь небольшие консультации.

– Клиенты компании задают боту самые различные вопросы, – рассказывают в пресс-службе «Волгоградэнергосбыта», – например, одна из клиенток, обратившаяся в контакт-центр, жаловалась, что несколько раз пыталась выяснить, почему по ее адресу в сети нет электроэнергии, но онлайн-помощник не смог дать ответ, однако предложил связаться со специалистом-человеком и перечислил варианты причин, по которым может быть приостановлена подача электроэнергии. Мы работаем над расширением функционала и базы знаний бота.

Сегодня бот может рассказать о сроках и способах оплаты электроэнергии, предоставить информацию о тарифах, направить на нужную страницу сайта или к другим дистанционным сервисам. При запросе о переоформлении лицевого счета бот предоставляет ссылку на страницу, где размещена инструкция и образцы документов, с помощью которых можно переоформить счет онлайн. А при запросе о задолженности в чате появляется ссылка на страницу входа в личный кабинет сайта компании, где пройдя авторизацию/регистрацию, потребитель может получить информацию о состоянии лицевого счета.

– В случае с чат-ботом человеческий фактор из процесса общения исключен. Бот однозначно вежлив и нацелен на то, чтобы поддержать доброжелательное общение и помочь каждому клиенту, к нему обратившемуся, – заверяют в ПАО «Волгоградэнергосбыт».



