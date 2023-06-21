Общество

ПСБ в Волгограде присоединится к молодежному фестивалю #ТриЧетыре

Общество 21.06.2023 17:52
0
21.06.2023 17:52


Банк выступит главным партнером и участником Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», а также примет участие в работе тематического блока «Семейный», где проконсультирует всех желающих по вопросам покупки жилья с помощью ипотеки.  
Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в первый день масштабного молодежного форума 23 июня в амфитеатре на центральной набережной. Ее участниками станут предприятия и организации региона различных отраслей, которые представят соискателям несколько сотен вакансий. ПСБ приглашает принять участие в серии мастер-классов «Компетенции будущего», которые проведет главный тренер по корпоративному обучению Южного филиала банка.
Участники узнают, как управлять своими эмоциями, нравиться людям и выстраивать с ними конструктивные отношения, получат рекомендации по развитию креативного мышления и узнают, как развить этот один из ключевых навыков успешного человека XXI века. Ведущие HR-специалисты ПСБ расскажут, как построить карьеру в крупнейшем банке страны и проконсультируют по текущим вакансиям для начинающих и опытных специалистов.
Расписание мастер-классов ПСБ:
11.00 -12.00 - «Эмоциональный интеллект»
12.30 - 13.30 - «Креативное мышление»
14.00 - 14-45 - «Адаптивность, как ключевой навык в меняющейся реальности»
24 июня в рамках тематического блока «Семейный» эксперты Ипотечного центра ПСБ поделятся полезной информацией с волгоградцами, планирующими купить жилье с помощью ипотеки. Специалисты расскажут о действующих  программах, в том числе с льготными ставками, условиях оформления займа и помогут выбрать наиболее комфортный вариант.  Площадка будет работать на нижней террасе центральной набережной от фонтана «Искусство» до улицы Ленина с 11.00 до 18.00.
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк»
erid:4CQwVszH9pUhqE2qRhJ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.06.2023 18:39
Общество 21.06.2023 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 16:16
Общество 21.06.2023 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 15:38
Общество 21.06.2023 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 15:26
Общество 21.06.2023 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 14:36
Общество 21.06.2023 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 14:34
Общество 21.06.2023 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 12:09
Общество 21.06.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 10:24
Общество 21.06.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 09:45
Общество 21.06.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 09:18
Общество 21.06.2023 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2023 20:40
Общество 20.06.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2023 17:47
Общество 20.06.2023 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2023 15:13
Общество 20.06.2023 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2023 13:50
Общество 20.06.2023 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.06.2023 12:54
Общество 20.06.2023 12:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:43
К жителям волгоградской Венеции высадился экологический десантСмотреть фотографии
18:39
ДТП с автобусом в Волгограде сковало пробкой Астраханский мостСмотреть фотографии
18:02
В Волгоградской области скончался 14-летний подростокСмотреть фотографии
17:52
ПСБ в Волгограде присоединится к молодежному фестивалю #ТриЧетыреСмотреть фотографии
17:00
Пока родители спали. В Волгоградской области 5-летний мальчик погиб после игры с сестройСмотреть фотографии
16:54
Big data Tele2 – трафик внутри сети оператора в туристических местах Волгоградской области увеличился на 15%Смотреть фотографии
16:16
Мэрию Волгограда обязали убрать ямы около трех школСмотреть фотографии
15:38
Стройку новой скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
В Волгоград приедет Диана Арбенина после отмененного концертаСмотреть фотографии
14:36
Волгоградские полицейские 21 июня зажгут свечи на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:34
Массовое шествие, спорт и трехчасовой концерт: программа фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:40
Под Волгоградом бывший зэк отобрал телефон у 8-летней девочкиСмотреть фотографии
13:34
Выборы депутатов Волгоградской гордумы назначили на 10 сентябряСмотреть фотографии
13:29
Пожизненный срок грозит таксисту по делу об убийстве беременной волгоградкиСмотреть фотографии
12:30
«Ради комфорта горожан»: депутаты Волгоградской гордумы проголосовали за платные парковкиСмотреть фотографии
12:09
Вечером 21 июня остановка на Мамаевом кургане в Волгограде станет транзитнойСмотреть фотографии
12:08
Избивавшая племянника тетя-садистка пойдет под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
Андрей Бочаров назвал срок открытия строящейся трассы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
10:49
В Волгоградской области за сутки погибли три пешеходаСмотреть фотографии
10:24
В Волгоградской области ищут пропавшего в прошлом году 61-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области пассажирский поезд врезался в автомобильСмотреть фотографии
09:45
Центр гигиены в Волгограде обязали снизить запредельные расценки на услугиСмотреть фотографии
09:36
Слетели ботинки. На видео попал смертельный наезд на инвалида в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
ЦГМС: в Волгоградской области к выходным похолодает до +4 °ССмотреть фотографии
09:13
«На все 10 минут»: депутаты Волгоградской гордумы утвердят положение о платных парковкахСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде ФСБ накрыла нарколабораторию на даче супружеской парыСмотреть фотографии
08:30
«Оторвал ногу и скрылся»: в Волгограде нашли убежавшего с места смертельного ДТП водителяСмотреть фотографии
07:58
Волгоградцам предлагают работу в Индонезии и Китае за треть миллионаСмотреть фотографии
21:58
За гибель пешехода в Волгограде водителю снегоуборочной машины дали 5 летСмотреть фотографии
20:46
Водитель такси сбил женщину на ул. Академической в ВолгоградеСмотреть фотографии
 