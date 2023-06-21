ПСБ в Волгограде присоединится к молодежному фестивалю #ТриЧетыре

Общество 21.06.2023 17:52
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21.06.2023 17:52
Банк выступит главным партнером и участником Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», а также примет участие в работе тематического блока «Семейный», где проконсультирует всех желающих по вопросам покупки жилья с помощью ипотеки.
Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в первый день масштабного молодежного форума 23 июня в амфитеатре на центральной набережной. Ее участниками станут предприятия и организации региона различных отраслей, которые представят соискателям несколько сотен вакансий. ПСБ приглашает принять участие в серии мастер-классов «Компетенции будущего», которые проведет главный тренер по корпоративному обучению Южного филиала банка.
Участники узнают, как управлять своими эмоциями, нравиться людям и выстраивать с ними конструктивные отношения, получат рекомендации по развитию креативного мышления и узнают, как развить этот один из ключевых навыков успешного человека XXI века. Ведущие HR-специалисты ПСБ расскажут, как построить карьеру в крупнейшем банке страны и проконсультируют по текущим вакансиям для начинающих и опытных специалистов.
Расписание мастер-классов ПСБ:
11.00 -12.00 - «Эмоциональный интеллект»
12.30 - 13.30 - «Креативное мышление»
14.00 - 14-45 - «Адаптивность, как ключевой навык в меняющейся реальности»
24 июня в рамках тематического блока «Семейный» эксперты Ипотечного центра ПСБ поделятся полезной информацией с волгоградцами, планирующими купить жилье с помощью ипотеки. Специалисты расскажут о действующих программах, в том числе с льготными ставками, условиях оформления займа и помогут выбрать наиболее комфортный вариант. Площадка будет работать на нижней террасе центральной набережной от фонтана «Искусство» до улицы Ленина с 11.00 до 18.00.
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