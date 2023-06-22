Общество

ГК «Волгострой»: дома сданы, осталось несколько квартир, в том числе и с ремонтом

Общество 22.06.2023 12:27
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22.06.2023 12:27


ГК «Волгострой» завершает продажу 1,2,3-х комнатных квартир в сданных домах жилищных комплексов, расположенных в Кировском, Дзержинском и Центральном районах Волгограда. 
ЖК «Лапшин Loft», Кировский район

Жилой квартал из двух 6-ти этажных домов находится в березовой роще и отличается стильным внешним видом. Благоустроенная территория оснащена системами контроля доступа и видеонаблюдения. В каждой квартире предусмотрено индивидуальное отопление, балкон или лоджия.
В первом доме по адресу ул. 64-й Армии, 48 осталась всего одна квартира – 1-комнатная, площадью 69 кв. м. 
Отдел продаж застройщика ООО «Стилтэк» 8 (8442) 50-33-11
ЖК «Бейкер стрит», Дзержинский район

В настоящее время является одним из самых больших и благоустроенных комплексов Волгограда. Здесь сдано более 20 домов, проживают более трех тысяч семей. На территории квартала есть собственная набережная пруда, два детских сада, магазины, салоны красоты, аптека, кафе, строится современная школа на 1000 мест.
Несколько 2-х комнатных квартир площадью от 59,4 кв. м до 73,3 остались в домах квартала «Шерлок» по улице Шекснинской. В каждой квартире – индивидуальное отопление!
Отдел продаж застройщика ООО «ИСК «Волгострой» 8 (8442) 60-15-60
ЖК «Кача», Дзержинский район

Жилой «дом-самолет» по адресу у. Новодвинская, 34а имеет три секции разного высотного уровня – 9, 12 и 14 этажей. Одно из достоинств дома – 70-сантиметровая кирпичная кладка стен, ведь построен без использования монолитных конструкций. В каждой квартире предусмотрены места для хранения вещей, просторные кухни и прихожие, есть одна или две лоджии.
Продаются квартиры:
2-х комнатные площадью от 64 до 73 кв. м.
3-х комнатные площадью от 78 до 105 кв. м.
Есть одна двушка и две трешки с ремонтом от застройщика «под ключ».
Отдел продаж застройщика ООО «Континенталь» 8 (8442) 50-44-22
ЖК «Арбат», Центральный район

Комплекс из трех домов бизнес-класса возведен в историческом центре Волгограда. Дома имеют характерный архитектурный стиль сталинского ампира. В сданной секции третьего дома (ул. Бакинская, 6) остались две 1-комнатные и несколько 2-х и 3-х комнатных квартир. 
Отдел продаж застройщика ООО «ЦентрСтрой» 8(8442) 50-00-51
Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф/.
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