Экономика

«Открытие Авто»: в мае жители юга России предпочитали покупать автомобили с пробегом

Экономика 21.06.2023 15:27
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21.06.2023 15:27


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали результаты майских продаж* новых и подержанных автомобилей на рынке Южного федерального округа. В январе-мае было реализовано 341 тысяч новых и подержанных автомобилей. При этом рост обусловлен спросом на автомобили с пробегом, первичный рынок авто сжался за год с 10,5% до 8,7%.
С января по май 2023 года в регионах Южного федерального округа было продано 29811 новых автомобилей, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в мае продано 6567 новых автомобилей, что на 3% меньше апрельских данных продаж, но почти в 2,5 раза больше, чем в мае прошлого года, когда авторынок достиг дна (было продано 2656 новых машин). Поэтому год спустя результаты майских продаж выглядят как уверенный прогресс.
При этом китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму и ставить рекорды продаж, оттесняя бывших лидеров рынка на задний план.
В топ-5 майских продаж вошли марки LADA (продано 2239 новых автомобилей), Chery (838 автомобилей), Haval (577 автомобилей), Omoda (389 автомобилей), Geely (377 автомобилей).
Самыми популярными моделями в автосалонах юга России в мае стали LADA 2190 Granta (продано 862 автомобилей), LADA 2191 Granta (541 автомобилей), Chery Tiggo 7 Pro (434 автомобиля), Omoda C5 (375 автомобилей), Haval Jolion (316 автомобилей).
На фоне пока все еще скромных продаж новых автомобилей вторичный рынок набирает обороты.
С января по май 2023 года в регионах Южного федерального округа было зарегистрировано 311351 сделок по купле-продаже автомобилей с пробегом, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае было продано 67034 автомобилей, что соотносимо с апрельскими показателями (66943) и в 1,5 раза больше, чем в мае прошлого года.
В топ-5 майских продаж вошли марки LADA (продано 17530 автомобилей с пробегом), Kia (4768 автомобилей), Hyundai (4252 автомобиля), Toyota (3877 автомобилей),  Volkswagen (3180 автомобилей).
Самыми популярными моделями месяца на вторичном рынке стали LADA 2107 (зарегистрировано 2195 сделок), Hyundai Solaris (1694 сделки), Kia Rio (1464 сделки), LADA 2114 Samara (1455 сделок) и TagAZ Accent (1418 сделок).
*на основе информации о регистрации автомобилей от компании «Автомаркетолог»

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