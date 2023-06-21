ВТБ: в 2023 году рынок ипотеки на ИЖC вырастет на 80%





ВТБ повысил* прогноз динамики кредитования ИЖС в 2023 году. По актуализированной оценке банка, объем рынка ипотеки на частное строительство превысит 250 млрд рублей, что на 80% превзойдет результат прошлого года и более чем в 8 раз – продажи рекордного по спросу 2021 года. Об этом рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в ходе круглого стола, организованного экосистемой недвижимости «Метр квадратный».

строительной

грамотности.

Спрос на ИЖС в России растет ускоренными темпами, что отражается на динамике жилищного кредитования. По оценке ВТБ, за первое полугодие 2023 г. объем рынка ипотеки на частное домостроение составит около 154 млрд рублей, что более чем в 4 раза превышает результат за аналогичный период 2022 г. и в 14 раз – первого полугодия рекордного 2021 г. Основным драйвером сегмента выступает льготная ипотека, по которой сейчас оформляется более 90% кредитов на ИЖС.При этом доля ипотеки на частные дома по-прежнему остается достаточно низкой, отметил Сергей Бабин. По оценке банка, по итогам первого полугодия она выросла на 2,4 пп и составила всего 6% от общего объема продаж, что обусловлено сохраняющимися рисками для всех участников процесса. Для физлиц сдерживающими факторами выступают недостаточная цивилизованность рынка, высокие сопутствующие расходы, а также повышенные требования банков, для девелоперов – высокая капиталоемкость на этапе строительства, невысокая рентабельность и практически недоступные механизмы проектного финансирования. В свою очередь, активный выход банков на рынок ИЖС сдерживают риски незавершения строительства и более низкая ликвидность загородных объектов., - сказал Сергей Бабин.Он добавил, что повысить прозрачность частного строительства и сделать его максимально доступным и удобным для населения также позволит дальнейшая стандартизация и цифровизация сделок купли-продажи. Еще одним инструментом поддержки клиентов может стать запуск программы финансовой и «*Весенний прогноз ВТБ по объему рынка ипотеки на ИЖС в 2023 г . составлял 180 млрд рублей.