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Big data Tele2 – трафик внутри сети оператора в туристических местах Волгоградской области увеличился на 15%

Телеком 21.06.2023 16:54
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21.06.2023 16:54


Оператор с помощью геоаналитической платформы big data проанализировал туристическую активность за 5 месяцев 2023 года. Наиболее посещаемыми стали Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. В топе целей посещения – классический туризм, деловые поездки, визит к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. Волгоградская область стала местом притяжения столичных туристов – порядка 70% гостей приехали из Москвы и Московской области.
Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион. К наиболее распространенным – классическому туризму, деловым поездкам, визитам к родственникам – добавились новые. Теперь туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивный туризм. 
На первом месте по туристической активности и поездкам в другие регионы в 2023 году оказались москвичи и жители Московской области. Далее следуют жители Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан. Топ-5 самых посещаемых регионов чуть отличается от рейтинга регионов, где живут самые активные путешественники. Итак, чаще всего приезжали в Московскую область и Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. 
В Волгоградскую область большинство гостей – порядка 62% – приезжают для классического туризма и осмотра достопримечательностей, 20% посещают регион по работе. На третьем месте в целях поездки – встреча с родственниками, навестить родных приезжают 9% гостей. При этом каждый второй путешественник в качестве транспорта выбирает железнодорожное сообщение, 41% – автомобиль, и порядка 7% – самолет. Те, кто выбрал воздушный транспорт, гостят в регионе дольше всего –  в среднем 4,9 дней. Любители наземного транспорта – поездов и машин – задерживаются примерно на 3 дня. В основном в Волгоград посещают жители из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. На долю путешественников из столичного региона приходится около 70%, жителей культурной столицы России – 15%. 
Прирост интернет-активности в туристических местах региона за 5 месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2022 года составил 15%. Самой посещаемой достопримечательностью стал масштабный памятник-ансамбль Мамаев Курган. Здесь пользователи потратили почти вдвое больше мобильного интернета, чем годом ранее. На втором месте по популярности у гостей Сахарный замок – объем гигабайтов, использованных туристами на территории комплекса, вырос почти на 40%. Третье место у Музея-панорамы «Сталинградская битва» и мельницы Гергардта: фотографиями и видео достопримечательности в 2023 году делились на 34% активнее чем годом ранее. 
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