Телеком

Клиенты билайна берут с собой в дорогу гигабайты

Телеком 22.06.2023 11:16
0
22.06.2023 11:16


erid:LatgC9bfd
Оператор билайн провел опрос* среди своих клиентов, чтобы узнать, в каких ситуациях они пользуются мобильным интернетом. Самым популярным оказался вариант – при поездке в транспорте. 
Подавляющее большинство опрошенных рассказали, что выходят в сеть, находясь в общественном транспорте или в автомобиле. За этот ответ проголосовали 81% респондентов. Варианты использования мобильного интернета на работе, дома и др. набрали меньшую популярность. 

Интересно, что у респондентов разного пола и возраста наблюдаются достаточно заметные различия в использовании онлайн-сервисов в транспорте. Так, женщины в пути значительно чаще, чем мужчины, просматривают новостную ленту в социальных сетях (49% и 34% соответственно) и публикуют там же фотографии и видео(37% и 26%). Мужчины в дороге чаще отдают предпочтение музыкальным онлайн-сервисам (59% против 49%).
Нужно отметить, что в целом из всех опрошенных музыку с помощью мобильного интернета слушают в дороге почти столько же респондентов, что и дома (54% и 52% соответственно), что может свидетельствовать о том, что качество сети на улицах сопоставимо с качеством связи в домах.
Это подтверждает и то, что более половины опрошенных клиентов билайна (55%) отмечают, что качество мобильного интернета в транспорте за последний год улучшилось.
Комфортные скорости интернета были обеспечены благодаря масштабным работам по улучшению качества связи билайна. В частности, в 2022 году оператор расширил пропускную способность своей сети 4G** в 32 регионах России.Благодаря выполненным работам в среднем на 33% выросла скорость мобильного интернета. В 2023 году билайн продолжает улучшать качество своей связи, строя новые базовые станции, расширяя диапазон частот для 4G, а также запуская системы искусственного интеллекта для мониторинга сети. 
* Исследование было проведено в ноябре-декабре 2022 г. в ряде городов РФ. Количество респондентов – 1208, абоненты билайн, владельцы смартфонов в возрасте 16-60 лет. 
** «4 Джи»
Реклама. www.beeline.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
21.06.2023 16:54
Телеком 21.06.2023 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.06.2023 13:35
Телеком 21.06.2023 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.06.2023 13:17
Телеком 16.06.2023 13:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.06.2023 15:40
Телеком 15.06.2023 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.06.2023 15:10
Телеком 15.06.2023 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.06.2023 14:44
Телеком 15.06.2023 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.06.2023 08:04
Телеком 12.06.2023 08:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.06.2023 14:23
Телеком 09.06.2023 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.06.2023 09:30
Телеком 09.06.2023 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.06.2023 17:18
Телеком 08.06.2023 17:18
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.06.2023 16:11
Телеком 08.06.2023 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.06.2023 11:23
Телеком 08.06.2023 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.06.2023 17:29
Телеком 06.06.2023 17:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.06.2023 15:29
Телеком 05.06.2023 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.06.2023 17:38
Телеком 02.06.2023 17:38
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:26
Волгоградке грозит три года за клевету на полицейскогоСмотреть фотографии
15:22
Настоящие эмоции от гениального Пуччини в новом составе солистовСмотреть фотографии
14:48
Площадь пожара в промзоне Волжского увеличилась до 1200 квадратных метровСмотреть фотографии
14:29
Андрей Бочаров и гендиректор РЖД Олег Белозеров встретились в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:16
«Газель свалилась на бок»: в ДТП в Волгоградской области разбились три человекаСмотреть фотографии
13:31
Крупный пожар ликвидируют в промзоне города ВолжскогоСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде очевидец предотвратил убийство мужчины 18-летней девушкойСмотреть фотографии
12:27
ГК «Волгострой»: дома сданы, осталось несколько квартир, в том числе и с ремонтомСмотреть фотографии
12:25
МОК проверит Елену Исинбаеву на причастность к ВС РФСмотреть фотографии
11:17
В Камышине владельца суши-бара обвинили в отравлении посетителейСмотреть фотографии
11:16
Клиенты билайна берут с собой в дорогу гигабайтыСмотреть фотографии
10:27
«Может, остановитесь?»: волгоградцы возмущены продолжающимся ростом цен на бензинСмотреть фотографии
10:05
Как мгновенно (и даже ночью) отправить энергетикам показания счетчиковСмотреть фотографии
10:00
«Ханна сутки плакала»: судимый живодер угрожал сжечь дом волгоградки после освобождения алабаяСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Альфа-Банк открыл первый офис в МихайловкеСмотреть фотографии
09:25
Акция на Мамаевом кургане в Волгограде стала рекордной по массовости: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Корпорация «Красный Октябрь» выкупила активы метзавода в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:56
На Мамаевом кургане в Волгограде зажгли 2,5 тысячи свечей в канун Дня памяти и скорбиСмотреть фотографии
21:11
В Волгограде дальнобойщики ночью мылись за чужой счетСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде назначили две дополнительные электрички в дни фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
19:43
К жителям волгоградской Венеции высадился экологический десантСмотреть фотографии
18:39
ДТП с автобусом в Волгограде сковало пробкой Астраханский мостСмотреть фотографии
18:02
В Волгоградской области скончался 14-летний подростокСмотреть фотографии
17:52
ПСБ в Волгограде присоединится к молодежному фестивалю #ТриЧетыреСмотреть фотографии
17:00
Пока родители спали. В Волгоградской области 5-летний мальчик погиб после игры с сестройСмотреть фотографии
16:16
Мэрию Волгограда обязали убрать ямы около трех школСмотреть фотографии
15:38
Стройку новой скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
В Волгоград приедет Диана Арбенина после отмененного концертаСмотреть фотографии
14:36
Волгоградские полицейские 21 июня зажгут свечи на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:34
Массовое шествие, спорт и трехчасовой концерт: программа фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
 