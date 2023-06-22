Клиенты билайна берут с собой в дорогу гигабайты

Телеком 22.06.2023 11:16
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22.06.2023 11:16
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Оператор билайн провел опрос* среди своих клиентов, чтобы узнать, в каких ситуациях они пользуются мобильным интернетом. Самым популярным оказался вариант – при поездке в транспорте.
Подавляющее большинство опрошенных рассказали, что выходят в сеть, находясь в общественном транспорте или в автомобиле. За этот ответ проголосовали 81% респондентов. Варианты использования мобильного интернета на работе, дома и др. набрали меньшую популярность.
Интересно, что у респондентов разного пола и возраста наблюдаются достаточно заметные различия в использовании онлайн-сервисов в транспорте. Так, женщины в пути значительно чаще, чем мужчины, просматривают новостную ленту в социальных сетях (49% и 34% соответственно) и публикуют там же фотографии и видео(37% и 26%). Мужчины в дороге чаще отдают предпочтение музыкальным онлайн-сервисам (59% против 49%).
Нужно отметить, что в целом из всех опрошенных музыку с помощью мобильного интернета слушают в дороге почти столько же респондентов, что и дома (54% и 52% соответственно), что может свидетельствовать о том, что качество сети на улицах сопоставимо с качеством связи в домах.
Это подтверждает и то, что более половины опрошенных клиентов билайна (55%) отмечают, что качество мобильного интернета в транспорте за последний год улучшилось.
Комфортные скорости интернета были обеспечены благодаря масштабным работам по улучшению качества связи билайна. В частности, в 2022 году оператор расширил пропускную способность своей сети 4G** в 32 регионах России.Благодаря выполненным работам в среднем на 33% выросла скорость мобильного интернета. В 2023 году билайн продолжает улучшать качество своей связи, строя новые базовые станции, расширяя диапазон частот для 4G, а также запуская системы искусственного интеллекта для мониторинга сети.
* Исследование было проведено в ноябре-декабре 2022 г. в ряде городов РФ. Количество респондентов – 1208, абоненты билайн, владельцы смартфонов в возрасте 16-60 лет.
** «4 Джи»
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