Общество

Альфа-Банк открыл первый офис в Михайловке

Общество 22.06.2023 09:39
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22.06.2023 09:39


В рамках развития сети Альфа-Банк открывает офисы в новых городах. Михайловка стал третьим городом присутствия Альфа-Банка в Волгоградской области, а всего в стране открыто свыше 300 современных офисов Альфа-Банка.

Отделение расположено в центре города на улице Обороны. Офис полностью меняет представление о том, как должен выглядеть банк -здесь нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офис нового поколения имеет свободную планировку и напоминает уютное кафе.

Теперь жители Михайловки смогут по достоинству оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания. В отделении будут обслуживать как население, так и бизнес.

— Мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят новый формат отделения и современные банковские технологии, а также высокие стандарты обслуживания, отличающие Альфу. Традиционно для наших клиентов доступны самые популярные продукты – бесплатная Альфа-карта с супер-кэшбэком и легендарная кредитная карта. Для предпринимателей у нас всегда гибкие тарифы и кредитные предложения, — рассказал Региональный Управляющий Альфа-Банка в Волгоградской области Глеб Каширин.

Офис Альфа-Банка расположен по адресу: ул.Обороны, д. 44.

время работы: пн. — пт.: 09:00 — 18:00; сб., вс.: выходной.

Справка. Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2022 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ активы Альфа-Банка составили 5,8 трлн руб. Клиентская база составляет 1,4 млн корпоративных клиентов и 26,5 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 535 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.

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