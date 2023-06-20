«Росгосстрах» запустил акцию «Горячий сезон» с выгодой до 25% при страховании жилья

Общество 20.06.2023 13:50
0
20.06.2023 13:50
С 16 июня «Росгосстрах» запустил акцию по страхованию квартир и строений «Горячий сезон», по которой новые клиенты компании получают возможность на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение».
Согласно условиям договора, заключенного по акции «Горячий сезон», имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.
- Жилье по-прежнему остается одной из главных материальных ценностей для людей. В то же время его можно лишиться в любой момент: всякая недвижимость подвержена рискам, причем, как показывает практика, наиболее уязвимы в этих случаях частные дома, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. — И самые крупные страховые выплаты собственники получают после пожаров: так, если по риску «пожар» в компанию поступает порядка 15-20% заявлений, то в денежном выражении в общем объеме выплат на него приходится порядка 70-80%. Весна этого года, которая в ряде регионов выдалась в прямом смысле слова горящей, еще раз подтвердила эту закономерность. Риск «пожар» вышел на первое место и в период майских праздников — на него пришлось 46% поданных в «Росгосстрах» заявлений. Это в полтора раза больше, чем после майских праздников в прошлом году. Страховой полис помогает владельцам жилья чувствовать себя более защищенными в финансовом плане, потому что полученную страховую выплату можно будет направить на восстановление поврежденного имущества. В программах «Росгосстраха» минимальное количество исключений из страхового покрытия. В стремлении предоставить своим клиентам наиболее полное покрытие наша компания уже много лет включает в стандартный пакет по классическим продуктам страхования имущества физических лиц риск «терроризм» — он присутствует в 95% действующих договоров страхования ИФЛ. Но чтобы сделать предложение компании еще более привлекательными по цене для потребителей, «Росгосстрах» запустил акцию «Горячий сезон» — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя.
Акция «Горячий сезон» действует до 15 сентября 2023 года в агентском и офисном каналах продаж «Росгосстраха». Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис «Росгосстраха» или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).
Реклама. ПАО СК «Росгосстрах»
erid:4CQwVszH9pUhqDvvV6B
Голодные до кадров предприятия встретятся с волгоградцами в амфитеатре20.06.2023 12:54
Общество 20.06.2023 12:54
Три четверти жителей ЮФО учат своих детей копить деньги20.06.2023 11:33
Общество 20.06.2023 11:33
Время – деньги: волгоградским предпринимателям рассказали, чем полезен ЭДО20.06.2023 10:04
Общество 20.06.2023 10:04
Очередная серия экскурсий «Огни большого города» стартует 26 июня20.06.2023 09:49
Общество 20.06.2023 09:49
В Волгоградскую область возвращаются дожди и грозы19.06.2023 21:54
Общество 19.06.2023 21:54
Группа «Бандэрос» выступит в Волгограде 24 июня на молодежном фестивале19.06.2023 21:35
Общество 19.06.2023 21:35
«Бесцельно ездила»: волонтеры нашли пропавшую под Волгоградом пенсионерку19.06.2023 21:08
Общество 19.06.2023 21:08
Бесплатные занятия йогой два раза в неделю будут проходить в волгоградском ЦПКиО19.06.2023 20:47
Общество 19.06.2023 20:47
На севере Волгограда вагон СТ при развороте сошел с рельсов19.06.2023 20:37
Общество 19.06.2023 20:37
Утонувшие в мусоре площадки взялись разгребать коммунальщики Волгограда19.06.2023 19:44
Общество 19.06.2023 19:44
В Волгограде на Тулака высадился десант рабочих с водолазами19.06.2023 18:50
Общество 19.06.2023 18:50
Тракторный завод Волгограда продолжит работу после оптимизации АО19.06.2023 18:20
Общество 19.06.2023 18:20
В Волгограде оборудуют пляж возле ЦПКиО, но РПН может запретить лезть в воду19.06.2023 18:10
Общество 19.06.2023 18:10
С жителя Камышина УК требовала 10 тысяч в месяц за горячую воду19.06.2023 17:34
Общество 19.06.2023 17:34
На стыке ул. Землянского и Нулевой продольной в Волгограде появится полоса для разгона19.06.2023 17:31
Общество 19.06.2023 17:31