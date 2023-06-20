Три четверти жителей ЮФО учат своих детей копить деньги

Общество 20.06.2023 11:33
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20.06.2023 11:33
60% жителей Южного федерального округа зарабатывали деньги в детстве. 43% смогли осуществить с помощью накоплений свою детскую мечту. На осуществление своей нынешней мечты большинству южан нужно более миллиона рублей. Три четверти опрошенных учат своих детей копить деньги. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие».
Лишь 22% опрошенных не имели в детстве сбережений. 40% хранили свои сбережения в коробках, шкатулках, банках (стеклянных) или в целлофановых пакетах. У 25% в доме была копилка в форме поросенка, у 11% – в форме кубышки или бочонка. 2% хранили деньги под матрасом.
4% сообщили, что у них была постоянная работа в детстве. Еще 56% время от времени подрабатывали. Не зарабатывал в детстве денег 40% опрошенных.
Свои детские накопления россияне тратили или мечтали потратить (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) преимущественно на мелкие покупки (жвачка, марки, значки, наклейки) – 58% и сладости – 40%. У 26% эти деньги уходили также на развлечения (кино, театры, концерты). 27% тратили на подарки, 21% на гаджеты, 8% на книги, 13% на школьные завтраки.
43% участников опроса детские накопления помогли осуществить их тогдашнюю мечту (29% скорее да, 14% определенно да). Большинству респондентов (57%) детские накопления не помогли реализовать мечту (38% скорее нет, 19% определенно нет).
Сейчас большинству респондентов на реализацию мечты нужно более миллиона рублей: 26% – от 1 до 5 миллионов, 33% – свыше 5 миллионов. Никто из опрошенных не оценил свою мечту дешевле чем 50 тыс. рублей. 6% необходимо 50-200 тысяч, 11% – 200-500 тысяч, 19% – от 500 тысяч до 1 миллиона. 4% назвали свою мечту бесценной и только 1% не имеют ее вовсе.
70% жителей округа дают карманные деньги детям и учат их копить. Еще 7% денег не дают, но учат копить. 19% дают детям карманные деньги, но не учат копить. Только 1% не дают детям карманные деньги и не учат копить. 2% сообщили, что у них нет детей.
*Опрос проведен банком «Открытие» 1-8 июня по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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