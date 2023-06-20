Очередная серия экскурсий «Огни большого города» стартует 26 июня

Вот уже шестой год в преддверии Дня компании «Россети Юг» проводит экскурсии «Огни большого города». В очередной раз участников примут Волгоград, Ростов-на-Дону Астрахань и Элиста. Исторические визитные карточки столиц регионов и неизвестные городские уголки предстанут участникам проекта в новом свете. Посетители будут не просто слушателями, но и участниками викторин и обсуждений. А самые активные получат призы.

Проект стартует 26 июня 2023 года и продлится до 2 июля 2023 года. Экскурсии «Огни большого города» поддерживают профессиональные экскурсоводы – Марина Натальян, Дарья Беляева, Максим Бодня, Оксана Камнева, Зурган Манджиев. Они расскажут о том, как энергетика меняла города, а города меняли энергетику.

Участие в экскурсиях бесплатное, однако требуется предварительная запись по тел. 8 (8442) 96-45-07 (от Вас: ФИО, контактный телефон, количество участников). Количество мест ограничено.

Начало экскурсий в Волгограде – в 17:00.





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