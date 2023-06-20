



В Волгоградской области половина из 19 тысяч юридических лиц при расчетах за электроэнергию пользуются системой электронного документооборота (ЭДО). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт». Другие предприниматели и представители организаций по-прежнему раз в месяц выстраиваются в очереди в офисах компании, привозя с собой многочисленные документы: ведомости показаний, акты приема–передачи, счета-фактуры, акты сверки. При этом сами волгоградцы признают – визиты в отделения отнимают немало сил и времени, отвлекая от рабочего процесса. В чем преимущество ЭДО и как его успешно наладить, подробно рассказали в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Электронный документооборот (ЭДО) позволяет мгновенно обмениваться документами, созданными и переданными в электронном виде. Такие документы подписываются электронной подписью и имеют такую же юридическую силу, как и документы на бумажных носителях (см. №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» и №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»; письмо Минфина №50н от 25.04.2011 «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением ЭП»).

– Доставка электронного документа занимает всего несколько секунд, поэтому пакет расчетных документов за прошедший месяц вы будете получать практически мгновенно после выставления, а просматривать их и при необходимости подписать можно в любое удобное время, – поясняют специалисты ресурсоснабжающей компании. – В случае обнаружения ошибки в электронном документе, пакет аннулируется и направляется новый с минимальными временными затратами.

Важным преимуществом ЭДО специалисты называют надежную защиту документа с электронной подписью от фальсификации информации. Кроме того, согласно действующему законодательству электронные документы полностью заменяют бумажные.

– Электронный документ - это файл, хранящийся в личном кабинете системы электронного документооборота. Он не сгорит, не порвется и не размокнет, – оперируют аргументами в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Клиент при необходимости всегда сможет распечатать бумажную копию. Формат документа (XML, PDF и др.) подразумевает его использование, как во внутреннем документообороте, так и при документировании операций с контрагентами, а также передачу отчетности в ФНС, другие контролирующие органы, использование в судебных разбирательствах.

Какие документы можно передавать через ЭДО?

• договорные документы (заявка, договор, соглашение);

• счета-фактуры;

• акты приема-передачи;

• акты сверки;

• ведомости показаний приборов учета;

• письма;

• другие документы, предусмотренные договором.

Нужно ли оплачивать подключение к системе ЭДО при работе с «Волгоградэнергосбытом»?

– Для клиентов, у которых уже есть сертификат квалифицированной электронной подписи, переход на электронный документооборот не потребует никаких дополнительных расходов. Тарифы на обмен документами с контрагентами вы можете уточнить, например, в ООО «Компания «Тензор» или ООО «Контур», либо у других аккредитованных операторов ЭДО, – отвечают в ПАО.

Для подключения к системе ЭДО необходимо:

1. Заключить дополнительное соглашение с ПАО «Волгоградэнергосбыт» об электронном взаимодействии и применении электронной подписи «для договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии)» или «для договора ресурсоснабжения (снабжение электроэнергией)».

2. Заключить договор присоединения к оператору электронного документооборота. ПАО «Волгоградэнергосбыт» в качестве оператора ЭДО использует систему «СБИС». С другими операторами электронного документооборота возможна организация межроумингового обмена документами.

3. Наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (такие выдают в Федеральной налоговой службе, – Прим.ред.).

4. Подключить личный кабинет юридического лица на портале ПАО «Волгоградэнергосбыт». Для этого нужно обратиться к расчетчику. В личном кабинете возможна передача интегральных показаний приборов учета, файлы с почасовыми данными направляются на электронную почту ответственного специалиста ВЭС, указанную в договоре. После проверки переданных данных ведомость СКУЭ, подписанная электронной цифровой подписью сбытовой компании, направляется потребителю в ЭДО.

5. Ознакомиться с принципами работы при обмене информации.







