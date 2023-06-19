Экономика

Рабочие ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» вновь подтвердили мастерство в профессиональном конкурсе

Экономика 19.06.2023 12:11
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19.06.2023 12:11


В Волжском накануне подвели итоги конкурса профессионального мастерства организаций «ЛУКОЙЛ - Волгоградэнерго» на звание «Лучший по профессии» по направлению «Электроэнергетика». 

Лучшие рабочие теплоэлектростанций Волгоградской области соревновались в мастерстве в течение двух дней в Волжском филиале НИУ «МЭИ», где проходили сложные испытания на проверку своих теоретических знаний и практических навыков с использованием стендов, тренировочных комплексов и тестовых программ.

Испытания проходили 5 команд – Волжской ТЭЦ, Волжской ТЭЦ-2, Волгоградской ТЭЦ-2, Сервисного центра Волгоградэнергонефть,  и вне конкурса – команда студентов НИУ МЭИ.

Безупречное выполнение технологических операций, знание нормативно-технической документации, умение ликвидировать аварийную ситуацию и оказать неотложную помощь условно пострадавшим – вот базовый перечень знаний победителей.

 

– Очень важно, что в ходе соревнований участники конкурса подтвердили свой опыт и повысили  мастерство.  Борьба за победу была очень жесткой, но все были в равных условиях. Победу одержали сильнейшие, а все участники показали готовность к эффективной работе и свой профессионализм, – отметил председатель центральной комиссии,  заместитель генерального директора – главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Олег Баландин.

 

«Золото» в своей номинации завоевал электрослесарь участка автоматизации и средств измерения  Волжской ТЭЦ 25-летний электрослесарь Владислав Давыденко, набрав 490 баллов из 500 возможных.  Владислав – выпускник Волжского филиала НИУ «МЭИ», работает на Волжской ТЭЦ с 2019 года. 

– Я впервые участвую в конкурсе и рад, что, несмотря на очень сильную конкуренцию, мне удалось одержать победу. Без хорошей подготовки это было бы невозможно. Рад, что принес победные баллы своей станции, – рассказал Владислав.


Дипломы и памятные кубки  победителям и командам под громкие аплодисменты вручил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.

– Я поздравляю с успешным завершением конкурса всех его участников и организаторов – наших коллег из НИУ МЭИ, судейскую комиссию. Было трудно, жарко, но все смогли достойно справиться с поставленными задачами, – отметил Михаил Зимин.

 

В командной борьбе победу одержала Волжская ТЭЦ-2, второе место завоевала Волжская ТЭЦ, «бронза» - у Волгоградской ТЭЦ-2.

По итогам конкурса в номинации «Старший машинист котельного оборудования» 1 место занял Андриенко Артем Николаевич (Волжская ТЭЦ-2).

В номинации «Машинист центрального теплового щита управления котлами» лучшим стал Юлов Вадим Курбанович (Волжская ТЭЦ-2).

В номинации «Старший машинист турбинного отделения» 1 место присуждено Сергееву Евгению Викторовичу  (Волжская ТЭЦ-2).

Лучшим по специальности «Машинист центрального теплового щита  управления паровыми турбинами» стал Ушаков Алексей Алексеевич (Волжская ТЭЦ-2)

Первое место в номинации «Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции» занял Давыденко Владислав Леонидович (Волжская ТЭЦ).

В номинации «Аппаратчик химводоочистки электростанции» на звание лучший по профессии 1 место заняла Колпакова Людмила Вячеславовна (Волжская ТЭЦ-2).

В номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» по итогам соревнования 1 место занял Кувакин Данила Николаевич (СЦ «Волгоградэнергонефть»).

Первое место в номинации «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики» занял Дьяков Дмитрий Александрович (Волжская ТЭЦ-2).


– Желаю все участникам конкурса оптимизма и ярких творческих идей. Уверена, что этот конкурсный запал поможет вам в покорении новых вершин, – тепло поздравила участников  председатель первичной профсоюзной организации Светлана Захарова.


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