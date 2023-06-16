ПСБ запустит «Магазин женских инвестиций»

Экономика 16.06.2023 18:19
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16.06.2023 18:19
Активно развивая проект «Женское лидерство в инвестициях», реализуемый под патронажем Евразийского Женского Форума, ПСБ планирует запустить «Магазин женских инвестиций», который помогал бы женщинам вкладывать средства в бизнес. Такими планами поделилась Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, и координатор проекта «Женское лидерство в инвестициях» в ходе выступления на сессии «Женщины в промышленном развитии: новые горизонты», состоявшейся в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.
– Наш проект «Женское лидерство в инвестициях» развивается, и одним из важных этапов станет запуск «Магазина женских инвестиций», который поможет женщинам разобраться в том, как они могли бы вкладывать средства в бизнес – в женский и не только, в расширение промышленных возможностей различных регионов, в развитие региональных экономик с акцентом на «длинных» деньгах для получения дохода в будущем, для сохранения и приумножения средств, – пояснила Вера Подгузова.
По ее словам, в настоящее время женщинам по-прежнему необходима поддержка как с точки зрения повышения финансовой грамотности, так и с точки зрения создания условий для развития карьеры, особенно в традиционно «мужских» отраслях.
– Есть сложившийся стереотип, что в промышленности работают преимущественно мужчины. Наибольший процент сотрудников-женщин из всех отраслей промышленности наблюдается в нефтегазовом секторе, угольной энергетике и электроэнергетики. Все остальные отрасли в меньшей степени привлекают женщин сотрудников. Эту ситуацию надо менять - давать женщинам возможность строить карьеру в промышленных направлениях, давать необходимое обучение. Также необходима поддержка женщин, которые хотят развиваться в сфере предпринимательства, – отметила Вера Подгузова.
Она также добавила, что ПСБ реализует целый комплекс мер по финансовой грамотности, в число которых входит и проект «Женское лидерство в инвестициях», направленный на повышение уровня знаний женщин в области приумножения личного капитала и, как следствие, увеличение числа женщин-инвесторов на российском финансовом рынке.
На мероприятии также выступили Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова, вице-президент по кадровой политике ПАО «ГМК «Норильский никель» Дарья Крячкова, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, координатор проекта «Женщины в легкой промышленности» Совета Евразийского женского форума, исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Алла Сбитнева, вице-президент Invest India Аста Тьяги, соучредитель, председатель совета директоров ООО «Велфарм» Людмила Щербакова.
Участники сессии обсудили, какие меры наиболее эффективны для расширения участия женщин в промышленном развитии, в каких сферах промышленности женщины наиболее успешно реализуют себя и создают новые проекты, а также какие инициативы по расширению участия женщин в развитии промышленности могут дополнить повестку международных организаций.
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