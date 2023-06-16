Переплетение судеб в новой балетной постановке «Линии жизни»

Общество 16.06.2023 15:39
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16.06.2023 15:39
8 и 9 июля в театре «Царицынская опера» премьера балета «Линии жизни». В программу вечера одноактных балетов впервые включены два шедевра, объединённых общим названием «Линии жизни». «Барышня и хулиган» – одноактный балет на музыку Д. Шостаковича по мотивам одноименного киносценария В. Маяковского и «Класс – концерт» – постановка на музыку российских и зарубежных композиторов XVII − XX веков.
Премьера балета «Барышня и хулиган» в «Царицынской опере» состоялась в июне 2006 года. Оригинальное хореографическое решение разработала Татьяна Ерохина, главный балетмейстер театра. Постановка с успехом просуществовала на сцене несколько сезонов, и сегодня вновь появилась потребность познакомить с ней зрителей.
Обновлённая постановка включает в себя изменённую авторскую хореографию, новый состав исполнителей, изготовлены новые декорации и новые костюмы. На этот раз в костюмах прослеживается стилистика 30-х годов, для которой характерен косой крой платьев и юбок, которые обрисовывают фигуру, глубокое декольте, бретели и меховые накидки, украшения в причёске. Мода 1930 годов - это коктейль повседневности и шика. История о нравственном перерождении Хулигана под влиянием незнакомого ему прежде чувства любви обязательно понравится зрителям.
Незатейливая хореография и сюжет одноактного балета привлекут внимание публики разного возраста. Интересен тот факт, что авторской партитуры балета не существует: это плод фантазии режиссера Белинского, который в 1962-м году создал балетный аналог киносценария Маяковского (фильм «Барышня и хулиган» вышел на экраны в 1918 году). Партитура сложилась из разных произведений Дмитрия Шостаковича: «Болт», «Золотой век» и «Светлый ручей», также были включены фрагменты из музыки Шостаковича к кинофильмам.
«Класс – концерт» – история о нелегком, но вдохновенном труде балетного танцовщика. Балетмейстер-постановщик спектакля Александр Зверев предлагает заглянуть за кулисы балетной «кухни». Большую часть своей жизни артист проводит в репетиционном зале, создавая что-то новое, непрерывно совершенствуя свое мастерство. Автор либретто балетной постановки Александр Зверев ставит акцент на характеры и взаимоотношения артистов. Разумеется, в сюжетной линии появится любовная история, переплетение линии судеб и неожиданный финал.
По словам Георгия Матевосяна, основным акцентом в постановке станет символизм, намёки на декоративные изобразительные моменты. Плавные линии, словно повторяя изгиб линий жизни на руке, будут прослеживаться в разных сценах постановки. Мобильные декорации в виде парт на колесиках не будут задерживать действие на сцене. Видеопроекции и цветовые решения декораций и костюмов дополнят происходящее на сцене, внесут интригу и поставят определенные акценты.
Для спектакля пошивочный цех изготовил около 100 театральных костюмов. Среди них как классические шопенки и корсеты, мужские костюмы для постановки «Класс-концерта», так и роскошные комплекты с боа и ассиметричными платьями и юбками для спектакля «Барышня и хулиган». Особенные эффектные костюмы будут в сцене «Дамы в кабаке» – юбки-солнце, короткие платья из струящегося полотна цветов - «черный бежевый», «красное золото».
– Балетный костюм сложный в изготовлении, поскольку подразумевает свою специфику кроя и технологию пошива, – отметила и.о. начальника пошивочного цеха Оксана Землянская. – Артистам должно быть комфортно, удобно в такой одежде. В короткие сроки профессиональные мастера нашего цеха изготовили театральные костюмы разной стилистики и фасонов.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»
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