В Волгограде ищут подрядчика на ремонт разрушенного фонтана на проспекте Ленина

Общество 16.06.2023 14:32
0
16.06.2023 14:32
В Волгограде объявлен электронный аукцион на ремонт фонтана, расположенного в сквере на проспекте Ленина напротив двух университетов, сообщает V102.RU.
Напомним, что администрация города ранее обещала отреставрировать этот объект, который входит в «Комплекс застройки пр.Ленина» и является объектом культурного наследия. Застройка датируется 1950 годом. Фонтан был установлен в 1967 году. За десятилетия эксплуатации без капитальной реконструкции насосное и прочее оборудование износилось, водное сооружение уже много лет не работает и разрушается. К восстановлению фонтана допустят организацию, которая имеет опыт восстановления подобных исторических сооружений. Фонтан выполнен по канонам классической архитектуры, поэтому, как ранее сообщалось, планируется применять аутентичные технологии, характерные для 50-х годов прошлого века.
Согласно сайту госзакупок, начальная цена работ составляет 15,2 миллиона рублей. Подрядчику предстоит выполнить ремонт конструкций чаши бассейна, капремонт фонтанного оборудования и провести реставрационные работы.
- Победителю предстоит смонтировать современную систему водоснабжения, водоотведения, сливную решетку и др. Для создания водной картины установят новые насадки. В соответствии с проектной документацией вся существующая гранитная облицовка чаши будет сохранена и восстановлена. Также специалисты отреставрируют архитектурно-лепной декор в центральной части объекта, недостающие элементы будут отлиты заново. Кроме этого, компания-исполнитель произведет гидроизоляционные, штукатурные и окрасочные работы на сооружении. Будет приведено в порядок и техническое помещение – его оборудуют новым электротехническим и насосным комплексами, - уточнили в мэрии.
В 2022 году муниципалитет уже благоустроил прогулочную зону от ул. Гагарина до 13-й Гвардейской по обеим сторонам, включая пространство между двумя вузами. На территории между учебными заведениями подрядная организация привела в порядок тротуарное покрытие на площади 4000 квадратных метров, оборудовала более 20 камер видеонаблюдения, парковое радио и скамейки с урнами. Также агрономы дополнили существующий зеленый фонд сотней кустарников.
Справка:
Фонтан возведен в середине прошлого века по проекту архитектора В. Статун. Чаша фонтана, выполненная из гранитных плит, имеет диаметр порядка 10 метров, высота сооружения составляет 2 метра. Центральная композиция разделена на два яруса, нижняя из которых декорирована растительным орнаментом. Помимо фонтана на пересечении пр. им. В.И. Ленина и ул. Порт-Саида такие же сооружения, возведенные по единому проекту, расположены на бульварной части проспекта Ленина напротив Центрального банка и политехнического университета.
Переплетение судеб в новой балетной постановке «Линии жизни»16.06.2023 15:39
Общество 16.06.2023 15:39
«Она была, есть и будет»: эксперт опроверг утверждение о том, что мошки в Волгограде стало больше16.06.2023 14:58
Общество 16.06.2023 14:58
Минтруд не поддержал закрепление шестидневки в ТК РФ16.06.2023 13:18
Общество 16.06.2023 13:18
Исчезнувшего из-за цыган главу под Волгоградом сменили на Инну Друзину16.06.2023 12:46
Общество 16.06.2023 12:46
РПН взыскал ущерб за отравленную землю у скважины под Волгоградом16.06.2023 12:34
Общество 16.06.2023 12:34
На благоустройство Котельниково за полтора года привлекли 140 млн рублей16.06.2023 12:34
Общество 16.06.2023 12:34
На Украине погиб 36-летний мобилизованный волгоградец Вадим Шеремет16.06.2023 10:38
Общество 16.06.2023 10:38
Мэрию Волгограда обязали оборудовать пандус для 5-летнего ребенка-инвалида16.06.2023 10:04
Общество 16.06.2023 10:04
«Росгосстрах» сохраняет риск «терроризм» в договорах страхования имущества граждан16.06.2023 09:19
Общество 16.06.2023 09:19
«Готовимся к наплыву больных»: разработанный в Волгограде экзоскелет вернул силы двум десяткам раненных на СВО бойцов15.06.2023 20:23
Общество 15.06.2023 20:23
Почвенная засуха угрожает озимым в Волгоградской области15.06.2023 20:17
Общество 15.06.2023 20:17
В Волгограде разработали законопроект о платных парковках15.06.2023 19:39
Общество 15.06.2023 19:39
Американский боец MMA Джефф Монсон взбодрит участников феста #ТриЧетыре15.06.2023 19:06
Общество 15.06.2023 19:06
«Пойду, как мои братья»: близкие рассказали о подвигах погибших на Украине волгоградцев15.06.2023 17:44
Общество 15.06.2023 17:44
Волгоградским водителям напомнили о правилах пересечения ж/д переездов15.06.2023 17:36
Общество 15.06.2023 17:36