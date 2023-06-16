В Волгограде ищут подрядчика на ремонт разрушенного фонтана на проспекте Ленина









В Волгограде объявлен электронный аукцион на ремонт фонтана, расположенного в сквере на проспекте Ленина напротив двух университетов, сообщает V102.RU.

Напомним, что администрация города ранее обещала отреставрировать этот объект , который входит в «Комплекс застройки пр.Ленина» и является объектом культурного наследия. Застройка датируется 1950 годом. Фонтан был установлен в 1967 году. За десятилетия эксплуатации без капитальной реконструкции насосное и прочее оборудование износилось, водное сооружение уже много лет не работает и разрушается. К восстановлению фонтана допустят организацию, которая имеет опыт восстановления подобных исторических сооружений. Фонтан выполнен по канонам классической архитектуры, поэтому, как ранее сообщалось, планируется применять аутентичные технологии, характерные для 50-х годов прошлого века.

Согласно сайту госзакупок, начальная цена работ составляет 15,2 миллиона рублей. Подрядчику предстоит выполнить ремонт конструкций чаши бассейна, капремонт фонтанного оборудования и провести реставрационные работы.

- Победителю предстоит смонтировать современную систему водоснабжения, водоотведения, сливную решетку и др. Для создания водной картины установят новые насадки. В соответствии с проектной документацией вся существующая гранитная облицовка чаши будет сохранена и восстановлена. Также специалисты отреставрируют архитектурно-лепной декор в центральной части объекта, недостающие элементы будут отлиты заново. Кроме этого, компания-исполнитель произведет гидроизоляционные, штукатурные и окрасочные работы на сооружении. Будет приведено в порядок и техническое помещение – его оборудуют новым электротехническим и насосным комплексами, - уточнили в мэрии.

В 2022 году муниципалитет уже благоустроил прогулочную зону от ул. Гагарина до 13-й Гвардейской по обеим сторонам, включая пространство между двумя вузами. На территории между учебными заведениями подрядная организация привела в порядок тротуарное покрытие на площади 4000 квадратных метров, оборудовала более 20 камер видеонаблюдения, парковое радио и скамейки с урнами. Также агрономы дополнили существующий зеленый фонд сотней кустарников.

Справка:

Фонтан возведен в середине прошлого века по проекту архитектора В. Статун. Чаша фонтана, выполненная из гранитных плит, имеет диаметр порядка 10 метров, высота сооружения составляет 2 метра. Центральная композиция разделена на два яруса, нижняя из которых декорирована растительным орнаментом. Помимо фонтана на пересечении пр. им. В.И. Ленина и ул. Порт-Саида такие же сооружения, возведенные по единому проекту, расположены на бульварной части проспекта Ленина напротив Центрального банка и политехнического университета.



