Экономика

Банки стали предлагать беспроцентный перенос платежа по кредиткам

Экономика 16.06.2023 17:11
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16.06.2023 17:11


По данным «Российской газеты» каждый пятый банковский заемщик допускает пропуски платежей по кредитным продуктам. При этом согласно опросу центра НАФИ доля россиян, которым за последний год приходилось брать или выплачивать кредит в банке, увеличилась с 33% в 2017 году до 53% в 2023 году. 
Для клиентов, которым по разным причинам неудобно или затруднительно вносить очередной платеж в срок, предусмотренный условиями договора, перенос или пропуск платежа предлагают такие банки как  Сбербанк, Почта банк и «Открытие».


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