Экономика

Банки поддержат выход на рынок нового автомобильного бренда из Китая

Экономика 16.06.2023 13:18
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16.06.2023 13:18


В России официально стартовали продажи нового кроссовера Livan X3 Pro. По мнению экспертов, у автомобиля хорошие перспективы и ему вполне по силам занять долю рынка после прекращения продаж равных по классу Renault Sandero и Lada Xray. Способствовать продвижению перспективного китайского бренда намерены и ряд крупных банков. 
Совместные программы заявлены, в частности, банком «Открытие», Росбанком и Совкомбанком. В первый день продаж есть и первые выдачи автокредитов. В частности, «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») сообщил, что оформил кредит в Челябинске на модель Livan X3 Pro сроком на 7 лет. Стоимость автомобиля составила 1 711 000 рублей с учетом дополнительного оборудования. 
Китайский бренд Livan («Ливэн») создан Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group. С 15 июня стартовали продажи кроссовера Livan X3 Pro, а в дальнейшем линейка будет расширена до трех машин – добавятся седан Livan S6 Pro и среднеразмерный кроссовер Livan X6 Pro.
По обилию новых моделей из КНР, продающихся на каком-либо зарубежном рынке, Россия захватила минувшей весной уверенное лидерство. Общее число моделей из Поднебесной превысило сотню, а при сохранении той же динамики дебютов новых чайна-марок к концу года количество представленных моделей может еще как минимум удвоиться.

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