За 2022 и 2023 годы общий объем средств, направленный на развитие инфраструктуры города Котельниково в Волгоградской области благодаря реализации социальных программ ЕвроХим-ВолгаКалия, составил порядка 140 млн рублей.

В 2022 году предприятие привлекло в город 85 миллионов рублей федеральных средств на создание современного парка. Заявка в рамках проекта «Котельниково – земля героев» победила во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2022 году. Благодаря этому в Котельниково появится одно из самых современных и благоустроенных общественных пространств региона. Уже начались работы по строительству первой очереди парка. В 2023 году подана заявка на вторую очередь парка «Аксайская Дубрава».

В результате присвоения городу Котельниково почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» город получит 30 млн рублей из областного бюджета на благоустройство городской территории и установку памятного знака. Этому предшествовала работа инициативной группы сотрудников компании – активисты провели среди населения сбор подписей в поддержку своего начинания.