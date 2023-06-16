Общество 16.06.2023 12:34
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16.06.2023 12:34
За 2022 и 2023 годы общий объем средств, направленный на развитие инфраструктуры города Котельниково в Волгоградской области благодаря реализации социальных программ ЕвроХим-ВолгаКалия, составил порядка 140 млн рублей.
В 2022 году предприятие привлекло в город 85 миллионов рублей федеральных средств на создание современного парка. Заявка в рамках проекта «Котельниково – земля героев» победила во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2022 году. Благодаря этому в Котельниково появится одно из самых современных и благоустроенных общественных пространств региона. Уже начались работы по строительству первой очереди парка. В 2023 году подана заявка на вторую очередь парка «Аксайская Дубрава».
В результате присвоения городу Котельниково почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» город получит 30 млн рублей из областного бюджета на благоустройство городской территории и установку памятного знака. Этому предшествовала работа инициативной группы сотрудников компании – активисты провели среди населения сбор подписей в поддержку своего начинания.
В минувшем году при финансовом участии предприятия состоялось открытие новой профильной специальности горного дела на базе Волжского политехнического техникума. На оснащение профильных кабинетов было направлено 2,6 млн. рублей. В городе Котельниково проведена модернизация школьной столовой СОШ № 2 г. Котельниково. В безвозмездное пользование администрации Котельниковского района для размещения Центра научного детского творчества в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» были переданы просторные офисные помещения в центре города.
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