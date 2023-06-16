ВТБ: в 2023 году рынок автокредитования превысит докризисный уровень

Экономика 16.06.2023 11:48
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16.06.2023 11:48
Российский рынок автокредитования, который в этом году вернулся к активному росту, превысит значения рекордного по продажам 2021 года уже в первом полугодии.
По прогнозам ВТБ, продажи автокредитов достигнут 588 млрд рублей, что на 88% больше, чем за сопоставимый период 2022 г. и на 11% – 2021 г. В целом за год россияне оформят 1,27 трлн рублей на покупку автомобилей, что станет новым рекордом рынка. Об этом в преддверии ПМЭФ-2023 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Структурные изменения ожидаются в сегменте продаж новых автомобилей. По оценке ВТБ, к середине года объем сделок на рынке отечественных транспортных средств составит 49%, снизившись на 3 п.п. по сравнению с первым кварталом. При этом доля китайских легковых машин увеличится на 5 п.п., до 47%.
На фоне увеличения предложений азиатского автопрома и наращивания производства российских марок в первом полугодии произойдет перераспределение доли между новыми транспортными средствами и автомобилями с пробегом.
– Рынок автокредитования восстанавливается едва ли не быстрее остальных розничных сегментов, несмотря на то, что уход западных брендов в прошлом году существенно повлиял на него. Уже по итогам первого полугодия мы видим, что он развивается быстрее, чем в рекордном 2021 году. При этом прирост обеспечивается не только за счет продаж подержанных машин. Дефицит на рынке новых автомобилей компенсируют отечественные марки, а также китайские поставщики различного ценового сегмента. Поэтому мы пересмотрели наш годовой прогноз в сторону повышения и ожидаем, что продажи достигнут 1,27 трлн рублей, на 17% превысив значения 2021 года, – прокомментировал Анатолий Печатников.
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