ВТБ: в 2023 году рынок автокредитования превысит докризисный уровень





Российский рынок автокредитования, который в этом году вернулся к активному росту, превысит значения рекордного по продажам 2021 года уже в первом полугодии.

По прогнозам ВТБ, продажи автокредитов достигнут 588 млрд рублей, что на 88% больше, чем за сопоставимый период 2022 г. и на 11% – 2021 г. В целом за год россияне оформят 1,27 трлн рублей на покупку автомобилей, что станет новым рекордом рынка. Об этом в преддверии ПМЭФ-2023 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Структурные изменения ожидаются в сегменте продаж новых автомобилей. По оценке ВТБ, к середине года объем сделок на рынке отечественных транспортных средств составит 49%, снизившись на 3 п.п. по сравнению с первым кварталом. При этом доля китайских легковых машин увеличится на 5 п.п., до 47%.

На фоне увеличения предложений азиатского автопрома и наращивания производства российских марок в первом полугодии произойдет перераспределение доли между новыми транспортными средствами и автомобилями с пробегом.