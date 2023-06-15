Почвенная засуха угрожает озимым в Волгоградской области





Неблагоприятные погодные условия в виде почвенной засухи сохраняются в отдельных северо-западных районах Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, соответствующее предупреждение сделали специалисты ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Из-за этого, как отмечают специалисты управления, условия для формирования урожая озимой пшеницы сохраняются плохие.

Согласно данным Гидрометцентра России, в первой декаде июня в Волгоградской области, в южной половине Ростовской области и в большинстве районов Крыма было сухо.

- Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы в Волгоградской области, на юге Ростовской области и на северо-западе Крыма пониженные – менее 20 мм и низкие – менее 10 мм. На остальной территории Южного федерального округа влагозапасы в слое почвы достаточные, - сообщает Гидрометцентр России, отмечая, что в Волгоградской области и Крыму продолжалась почвенная засуха.



