Почвенная засуха угрожает озимым в Волгоградской области

Общество 15.06.2023 20:17
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15.06.2023 20:17
Неблагоприятные погодные условия в виде почвенной засухи сохраняются в отдельных северо-западных районах Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, соответствующее предупреждение сделали специалисты ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Из-за этого, как отмечают специалисты управления, условия для формирования урожая озимой пшеницы сохраняются плохие.
Согласно данным Гидрометцентра России, в первой декаде июня в Волгоградской области, в южной половине Ростовской области и в большинстве районов Крыма было сухо.
- Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы в Волгоградской области, на юге Ростовской области и на северо-западе Крыма пониженные – менее 20 мм и низкие – менее 10 мм. На остальной территории Южного федерального округа влагозапасы в слое почвы достаточные, - сообщает Гидрометцентр России, отмечая, что в Волгоградской области и Крыму продолжалась почвенная засуха.
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