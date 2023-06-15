Общество 15.06.2023 17:36
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15.06.2023 17:36
Около тысячи водителей приняли участие в различных профилактических акциях, которые прошли на территории Волгоградской области в честь Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам.
Волгоградские железнодорожники напомнили водителям о важности соблюдения ПДД в местах пересечения автомобильных и железных дорог.
Вблизи переезда на 9 км ст. Горнополянский в Советском районе Волгограда, где ежесуточно проезжают 60 грузовых поездов и около 7 тыс. автомобилей, состоялась акция «Внимание, переезд!». В ней участвовали сотрудники Волгодонской дистанции пути, представители ГИБДД, Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, а также активисты регионального совета молодёжи ПривЖД.
Для водителей была проведена блиц-викторина на знание правил пересечения переездов и действий в нестандартных ситуациях. Участники акции раздали водителям памятки и попросили их быть более внимательными вблизи железнодорожных переездов.
Еще ряд мероприятий были организованы на переездах, расположенных на 25 км перегона Гумрак - Мечетка и 238 км ст. Суровикино в Городищенском и Суровикинском районах Волгоградской области. Железнодорожники раздали водителям профилактические памятки и проинформировали о мерах персональной ответственности за нарушение правил пересечения переездов.
Напомним, в январе-мае 2023 года на железнодорожных переездах в Волгоградской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие (годом ранее - два).
С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Волгоградской области ведётся мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами. Кроме того, железнодорожники организуют рейды и различные акции на переездах. В рамках данных мероприятий в 2023 году было распространено более 4 тыс. памяток, около 4 тыс. водителей приняли участие в профилактических беседах.
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