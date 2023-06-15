В Санкт-Петербурге представили витрину отечественных ИТ-продуктов

Телеком 15.06.2023 15:10
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15.06.2023 15:10
Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (Ассоциация КП ПОО) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официально объявила о запуске витрины ИТ-продуктов крупнейших компаний страны. Оператор витрины — ПАО «Ростелеком».
На витрине представлены более 100 ИТ-решений — разработок внутренних ИТ-подразделений «Ростелекома», «Газпром нефти», «Транснефти», РЖД, ДОМ.РФ и «Росатома». Витрина ИТ-продуктов — это уникальный ресурс для меж-отраслевого обмена внутренними решениями между крупнейшими компаниями страны. Доступ к сайту открыт для всех экспертов ИТ-рынка после прохождения регистрации.
— Сегодня ИT-интеграторы крупнейших компаний страны создают решения для собственных и отраслевых задач, а также продукты для других сфер экономики, которые оказывают положительное влияние на развитие современного рынка российского ПО. Главные преимущества ИТ-интеграторов: высокий уровень экспертизы; скорость разработки, масштабируемость на отрасль; экономическая эффективность. Создание витрины ИТ-решений – это логичный шаг в развитии кооперации крупнейших компаний страны. Это наглядная демонстрация существующих рыночных решений, которые внесены в реестр отечественного ПО, внедрены и апробированы на крупнейших отраслевых предприятиях нашей страны. Витрина предоставляет возможность для кросс-отраслевого обмена решениями, поиска продуктов по компаниям, направлениям, замещаемым аналогам, — рассказала председатель Ассоциации КП ПОО Рената Абдулина.
— Мы создали витрину, которая поможет ИТ-специалистам и руководителям компаний найти отечественные аналоги продуктов иностранных вендоров и новые, уникальные разработки, представленные только на российском рынке. Поисковая система продукта поможет подобрать подходящие варианты, ознакомиться с информационными материалами и проверить включение продукта в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.В дальнейшем к развитию и наполнению витрины будут привлекаться разработчики российских решений, заинтересованные в дополнительном канале продвижения своих продуктов, — рассказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.
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